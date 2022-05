Incontro con i cittadini di Padule al bar Al Cavallino per “La Porcari che vogliamo”

Il tour Barbara Pisani, sindaco tra la gente è iniziato lo scorso lunedì tra i cittadini residenti nella zona sud del paese. Ringraziando per l’accoglienza, Barbara e i candidati al consiglio comunale de La Porcari che Vogliamo organizzano un incontro pubblico con i cittadini di Padule al bar Al Cavallino in via Carlotti. Sarà l’occasione per illustrare i dettagli del programma elettorale, far conoscere i candidati e confrontarsi apertamente con i cittadini.

“Sono felice – commenta il candidato sindaco Barbara Pisani – del riscontro positivo ricevuto da moltissimi cittadini che abbiamo incontrato in questi primi tre giorni di tour tra le strade del paese. Abbiamo ascoltato i loro problemi, le loro difficoltà e le loro preoccupazioni, ma anche quello che desiderebbero per Porcari e per la loro frazione. Elementi importanti che abbiamo raccolto per integrare il nostro programma. Una costante che abbiamo riscontrato tra i cittadini è l’amore che nutrono per il proprio territorio. Tutti quanti sicuramente chiedono a chi amministra lo stesso amore, la stessa dedizione e la stessa attenzione che loro stessi in primis rivolgono alla propria zona del paese. Partiremo da lì per governare la nostra comunità”.

Appuntamento dunque per domani sera (26 maggio) alle 21 al bar Al Cavallino in via Carlotti.