È stata ufficialmente inaugurata oggi (27 maggio) la sede di Fratelli d’Italia a Capannori (via Romana 225). “Un punto di riferimento per i cittadini, un luogo di incontro e di ascolto”, così lo hanno definito i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni.

Al taglio del nastro, avvenuto a distanza di un anno di attività sul territorio, presenti presenti il coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, gli onorevoli Andrea Delmastro e Riccardo Zucconi, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il consigliere comunale di Fdi Capannori Matteo Petrini, il presidente del circolo Fdi di Capannori Paolo Ricci ed altri rappresentanti locali di Fratelli d’Italia.

“Ci tango a ringraziare l’onorevole Delmastro, la sua presenza in occasione dell’inaugurazione della sede Fdi a Capannori ci rende orgogliosi – commenta Paolo Ricci -. Grazie anche all’onorevole Zucconi per la sua continua presenza efficace e costruttiva. Grazie al consigliere regionale Fantozzi, che da quando è stato eletto Fdi è sempre presente sul territorio, per ogni frazione di tutti i Comuni. Grazie anche a tutte le persone che fanno parte del circolo di Capannori. Grazie a tutti”.

“Faccio i miei calorosi auguri a Capannori – le parole di Vittorio Fantozzi – continuate a crescere così. Adesso impegniamoci tutti per far vincere i nostri candidati sul territorio. Buon lavoro”.

“In questa bella giornata in cui inauguriamo la nostra sede a Capannori vorrei usare le perfette parole scritte su una lettera da Mario, uno dei nostri militanti storici – commenta Matteo Petrini -. Questa sede non dovrà servire tanto per aver visibilità, ma dovrà essere un punto di riferimento per i cittadini. Un luogo di incontro e di ascolto. C’è bisogno di politica vera e c’è bisogno di coinvolgere i giovani perchè il futuro è il loro”.

“Questo è uno dei circoli più attivi della provincia di Lucca e qui si respira un entusiasmo immenso – afferma Riccardo Zucconi -. I tesserati di Capannori sono sempre pronti per supportare tutti, anche fuori dal loro territorio”.

La parola, infine, passa all’onorevole Delmastro, che lancia frecciatine al governo Draghi, al Pd e a Matteo Salvini: “Fdi è orgogliosamente un partito organizzato e vuole avere sedi sul territorio per incontrare i cittadini. Noi non abbiamo nulla di cui vergognarci, abbiamo sempre detto mai con Pd e M5S e così abbiamo fatto. Il governo Draghi? Non si può definire il governo dei migliori una rosa che ha come tridente di attacco i disastrosi ministri Di Maio, Lamorgese e Speranza”.