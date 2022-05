Comicità, tanta buona musica ma anche cinema e un pizzico di…spiritualità. Dopo un maggio baciato dal sole Capannori si prepara ancora una volta ad accogliere il ricco cartellone de Ma la notte sì, l’ormai tradizionale evento che anche questa estate si terrà sul retro del palazzo comunale.

L’evento, che è stato presentato questa mattina alla presenza dell’assessore Francesco Cecchetti e che si terrà nei mesi di giugno e luglio, è stato organizzato come sempre dal super team del Leg Live Emotion Group, che quest’anno ha deciso di partire un po’ in anticipo e di riproporre altre ‘prime dei tour’.

Capannori, infatti, già lo scorso anno ha dato il via alla tournèe di Giorgio Panariello: una prima data da sold out che al comico toscano ha decisamente portato bene. E quest’anno, si replica: sul palco di Capannori la ‘data zero’ di due big della musica italiana come Francesco Gabbani e Irama, che hanno già registrato un bel boom di vendita di prevendite.

Ma c’è di più: sul palco de Ma la notte sì anche il giovane comico Jonathan Canini, molto conosciuto anche sui social, che dopo tempo torna in scena con la sua frizzantissima Cappuccetto rosso. Una favola ‘rivisitata’ che vedrà protagonista sul palco il vernacolo toscano.

Due anche gli appuntamenti in Piazza: dal 17 al 19 giugno ci sarà La Festa della Birra a cura dei birrai artigianali e il 9 e 10 luglio l’evento Sorrisi e Cartoni il Cosplay.

“Una rassegna che abbiamo imparato ad apprezzare molto in questi anni e che è nata per dare una ripartenza alla cultura e allo spettacolo al tempo del Covid – ha detto l’assessore Francesco Cecchetti – Ogni anno l’evento sta crescendo con ospiti sempre più importanti e ci auguriamo che anche questa estate avrà un grandissimo successo. Ci saranno serate di grande livello organizzate dal gruppo Leg: accanto ad artisti di fama nazionale, alcuni dei quali inizieranno il proprio tour estivo proprio da Capannori, a dimostrazione che la nostra rassegna sta diventando sempre più un punto di riferimento per i concerti estivi in Toscana, il cartellone offre molti eventi di artisti e realtà culturali e di spettacolo locali e una rassegna cinematografica. Un cartellone pensato per offrire a tutti momenti di cultura e di intrattenimento”.

“I ringraziamenti verso il Comune sembrano spesso ‘dovuti’ ma in realtà sono davvero sentiti – ha commentato uno degli organizzatori, Sandro Giacomelli – Collaborare bene non è sempre così scontato, a Capannori invece abbiamo trovato tanta volontà di far bene e di crescere. Questo è un palinsesto di eventi di varia natura e per vari palati. Quest’anno ci siamo decisamente orientati di più verso un pubblico giovane che a nostro parere ha sofferto più di tutti durante la pandemia. Come organizzatori, già gli scorsi anni, abbiamo toccato tante sinergie del territorio ma quest’anno abbiamo cercato di affinare – insieme alla stretta collaborazione dell’amministrazione comunale – tutte le associazioni locali per importare a Capannori un livello sempre più alto, portando sul palco una qualità di spettacoli eccelsa anche se molti sono a ingresso gratuito. Da Capannori stanno partendo tanti tour estivi e questo significa tanto, significa farsi conoscere. Questa scelta innesca un meccanismo importante di indotto di ricettività rispetto al territorio: teniamo vivo l’interesse a livello mediatico ma movimentiamo anche le attività di albergatori e ristoratori. L’anno scorso con Panariello è stata una prova: si è trovato bene e quest’anno anche altri artisti hanno deciso di accogliere la nostra proposta. Rispetto allo scorso anno abbiamo anticipato le date a causa della presenza di altri importanti festival: siamo stati attaccati ma purtroppo la data zero non possiamo deciderla noi. Siamo comunque orgogliosi e ricevere attenzioni ci fa molto piacere”.

Oltre agli eventi anche un’attenzione particolare all’area attrezzata: “Quando siamo partiti con questo progetto virtuoso tre anni fa – ha aggiunto Gianluca Del Carlo – volevamo portare il nome di Capannori al centro dell’attenzione, almeno regionale. Quest’anno abbiamo tanti artisti rilevanti, tanti spettacoli, tante belle serate, ed è sicuramente un segnale importante. Oltre a questo, grazie al Comune, daremo alla città anche un’area spettacolo attrezzata: i grandi eventi non bastano, serve anche una location con una buona reputazione. Per noi è una bella vittoria, soprattutto dopo i due anni difficili che abbiamo trascorso. Mi auguro e spero che le attività del territorio ci aiutino a far crescere sempre di più questo festival per portare avanti il ‘brand Capannori”.

Accanto ai nomi degli spettacoli a pagamento, anche Pfm-Premiata Forneria Marconi, Combinazione Message from the space, un evento speciale dedicato ai giovani con la musica del dj Ricky Leroy e Mario Più e la voce di Luca Pechino (presenti animatori e performer del Circo nero Italia, celebre gruppo di artisti itineranti).

Gli eventi gratuiti

Tanti anche gli eventi a ingresso libero: la musica rap di WØM FEST OFF con Locals Cheese, Young Rascalz e il dj-set di PuSh, il concerto dell’amatissimo e seguitissimo Giorgio Vanni, la serata Vintage 80 con i più grandi successi della musica dagli anni ’60 agli anni ’80, l’appuntamento Scienza servizievole in cammino – la musica nella vita: vibrazioni emozioni sensazioni con il musicista Emiliano Toso e la scienziata Daniela Lucangeli (professore ordinario in psicologia dell’educazione e dello sviluppo dell’’università di Padova), ma anche lo spettacolo Due pugni guantati di nero con Federico Buffa (evento nell’ambito della Rassegna Riprendiamoci la scena teatro e musica in giro per la Toscana, promossa da Cesvot).

In programma anche qualche sorpresa come il concerto jazz di Lucca Jazz Donna fest 2022 con la 18esima edizione di Subconscios trio con Monique Chao (voce e piano) Victoria Kirilova (contrabbasso) Francesca Remigi (batteria) e Come again diDanielle Di Majo (sax alto & soprano) Manuela Pasqui (piano).

Anche una due giorni con il Festival economia e spiritualità che il 17 luglio avrà come tema Perdono, compassione, meditazione, buddhismo e cristianesimo alla ricerca della felicità a cura di Stefano Bettera, Andrea de Giorgio, Guidalberto Bormolini. Il 18 luglio avrà invece come tema Che cos’è la felciità con la proiezione del docufilm HappyNext con Simone Cristicchi, presente in serata, e la regia di Andrea Cocchi, inoltre si dialoghera’ con alcuni protagonisti del Docufilm.

Serate cinema

La sezione cinema inizierà il 22 giugno e vedrà due proiezioni gratuite, il 22 Alz Fest e il 24 la sesta edizione del Festival Internazionale del cortometraggio indipendente – Trame indipendenti. La rassegna del cinema a pagamento si terrà invece dal 20 al 30 luglio.

Il programma completo

17 giugno Pfm-Premiata Forneria Marconi; 18 giugno Jonathan Canini; 28 giugno Francesco Gabbani; 1 luglio Irama; 2 luglio Combinazione ‘Message from the space’ con la musica di Ricky Le Roy e Mario Più e la voce di Luca Pechino. Presenti animatori e performer del Circo nero Italia, celebre gruppo di artisti itineranti (inizio alle 16)

Il programma degli spettacoli gratuiti:

19 giugno WØM Fest off con Locals Cheese, Young Rascalz e il dj-set di PuSh; 9 luglio Giorgio Vanni e Max Longhi; 10 luglio Vintage 80; 12 luglio Scienza servizievole in cammino – la musica nella vita: vibrazioni emozioni sensazioni con il musicista Emiliano Toso e la scienziata Daniela Lucangeli; 15 luglio Federico Buffa e Alessandro Nidi Due pugni guantati di nero. Per prenotazioni 15 luglio info@lostanzonedelleapparizioni.com.

Il 16 luglio la serata Lucca jazz donna fest 2022; 17 luglio Festival economia e spiritualità a cura di Stefano Bettera, Andrea de Giorgio, Guidalberto Bormolini; 18 luglio Festival economia e spiritualità Che cos’è la felicità? con la proiezione del docufilm HappyNext.

I concerti e gli spettacoli iniziano alle 21,30 ad eccezione dell’appuntamento del 20 luglio che inizierà alle 16.

Per informazioni www.legsrl.net; 392/4308616.

