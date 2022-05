Fdi Capannori: “Palestra della media di Lammari: inagibile per gli studenti ma non per le associazioni”

“Palestra scuola secondaria di Lammari: inagibile per gli studenti ma agibile per le associazioni sportive”. E’ quanto sostengono da Fdi Capannori.

“Ci pervengono segnalazioni da parte di alcuni genitori, i cui figli che frequentano la scuola secondaria di Lammari, -esordisce il consigliere comunale di Fdi Matteo Petrini – circa l’inagibilità della palestra a causa di problematiche inerenti il solaio di copertura della stessa. Ci è stato riferito però che l’inagibilità sarebbe valida solamente per gli alunni che frequentano la scuola, mentre le associazioni sportive che utilizzano l’impianto possono continuare ad utilizzarlo. Su quest’ultimo punto chiediamo all’amministrazione di confermare e chiarire la decisione adottata“.

“Al fine di verificare la sicurezza degli edifici – evidenzia Gianluca Lommori membro del direttivo comunale – il Miur ha stanziato dei fondi che l’amministrazione ha effettivamente intercettato e utilizzato per l’indagine diagnostica di alcuni edifici scolastici e ci risulta anche che le verifiche siano state eseguite tramite una ditta esterna, come riportato nella determina 1278 del 15 novembre 2021. Quello che però vorremmo approfondire è se i saggi esplorativi hanno riguardato tutti i locali della scuola, quindi compresa la palestra, o siano stati eseguiti solamente su determinati locali. Su quest’ultimo punto – continua Matteo Petrini – faremo una richiesta di accesso agli atti per verificare se nel certificato di agibilità rilasciato sia stata compresa la palestra oppure no. Comunque , accertata l’inagibilità, chiediamo all’amministrazione di stabilire una tempistica certa per la messa in sicurezza della palestra affinché già dal prossimo anno scolastico possa riprendere l’attività di educazione motoria anche gli alunni della scuola media Lorenzo Nottolini”.