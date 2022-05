Tutti pazzi per il baseball: un pomeriggio dedicato allo sport in piazza del mercato a Marlia

Il grande baseball approda a Marlia.

Sabato pomeriggio (4 giugno) piazza del Mercato a Marlia si trasformerà simbolicamente in un diamante di gioco dove, al centro del campo scenderanno i grandi personaggi del baseball nazionale e internazionale. Un evento preparato da mesi dalla società capannorese Drk Sport e da Antonio Modestino, che vuole avvicinare ancora di più il pubblico e i giovani a questa disciplina che in America e in altri continenti conta tantissimi appassionati.

Il fascino della mazza, del guantone e della pallina da baseball, adesso, sta facendosi spazio anche in Italia tra i giovani. E per riuscirci, porterà a Marlia gli scrittori e giornalisti più accreditati del settore, in grado di affascinare con i loro racconti, i tanti giovani e studenti che verranno. L’iniziativa, infatti, gode dei patrocini del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca, della Federazione di baseball e softball ma anche del Miur. Piazza del mercato ospiterà un talk show in cui il baseball sarà il protagonista assoluto con i ricordi, gli aneddoti e le storie raccontate dai massimi esperti mentre tutt’attorno ci saranno gli oggetti cult della disciplina.

Sarà un pomeriggio di grandi emozioni che culmineranno nell’atteso intervento di uno dei più grandi giocatori di baseball italiani, Alessandro Maestri, che ha giocato nei campionati più importanti al mondo.

L’evento inizierà alle 15 e sarà condotto dal giornalista e storico Paolo Bottari che parlerà del suo L’Oro di Lucca e degli esordi del baseball a Lucca nel secondo dopoguerra. Poi, scenderanno in campo le grandi firme del baseball, da Michele Dodde, a Stefano Duranti Poccetti, Manuel Mazzoni, Daniele Mattioli, Mario Salvini, Luca Farinotti, Ernico Franceschini, Andrea Lucattelli e non mancherà nemmeno l’Allegra Brigata di Lucca. Ognuno con un libro da presentare e soprattutto storie di baseball da raccontare come Il diamante è per sempre, Un gioco perfetto, Il sogno americano e Mi chiamavano Maesutori.

Tanti motivi per non mancare. La partecipazione è libera.