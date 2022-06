Baseball, Menesini incontra il Dkr Sport prima dell’atteso evento a Marlia

Questo pomeriggio (1 giugno) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto in municipio il presidente della società capannorese di baseball Drk Sport Gianpaolo Mazzarri con il conigliere Antonio Modestino.

L’incontro – al quale ha partecipato anche l’assessora all’associazionismo, Serena Frediani – è avvenuto in vista del Baseball books day promosso dalla Drk Sport in programma sabato (4 giugno) alle 14,30 nella piazza del Mercato di Marlia. Un evento realizzato in collaborazione con Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Federazione di Baseball e Softball, associazione Dante Alighieri di Lucca e Miur che vedrà la partecipazione di grandi personaggi del baseball nazionale, tra cui Alessandro Maestri e internazionale, di scrittori e giornalisti.

Piazza del Mercato ospiterà, a partire dalle 15, un talk show dedicato al baseball condotto dal giornalista e storico Paolo Bottari. Vi parteciperanno grandi firme che presenteranno i loro libri sul tema del baseball, sport che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. La società Drk Sport ha anche in programma la realizzazione di bacheche dedicate a libri sul baseball da posizionare nei campi sportivi dove si pratica questa disciplina, a partire dall’impianto sportivo Checchi calcio di Carraia.