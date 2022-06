Pisani: “Saremo al fianco dei genitori per evitare i tagli alla scuola dell’infanzia Giometti”

La Porcari che Vogliamo appoggia con tutta la propria forza i genitori dell’istituto comprensivo statale Porcari nell’appello che fanno alle istituzioni riguardo alla ventilata ipotesi di una riduzione dell’organico per il prossimo anno scolastico nella scuola dell’infanzia Cherubina Giometti a Porcari.

“Capiamo e condividiamo – interviene Barbara Pisani – tutti i timori del Consiglio di istituto e dei genitori dei bambini coinvolti, e sosteniamo per questo l’appello da loro lanciato in questi giorni. Visto il periodo difficile post pandemia chiediamo a gran voce la revisione della decisione del taglio di una sezione alla scuola dell’infanzia Cherubina Giometti. È vero che parliamo di scuole e strutture non moderne, sicuramente da riadeguare, ma avere personale in più e un’altra sezione – incalza Barbara Pisani – può essere utile per risolvere tante problematiche andando oltre le carenze dimensionali degli edifici. In questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci con i genitori e gli insegnanti per approfondire quanto accaduto. Siamo consapevoli del calo delle iscrizioni che purtroppo si è registrato e dei numeri che ci penalizzano ma ci auguriamo che si valuti complessivamente la situazione della scuola dell’infanzia a Porcari e si possa andare incontro alle richieste delle famiglie e dei bambini”.