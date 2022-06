Rivoluzione digitale ad Altopascio, fondi per ristrutturare il portale del Comune

Un altro passo avanti nella digitalizzazione del Comune di Altopascio: l’amministrazione comunale ottiene infatti 155mila euro di fondi Pnrr per ristrutturare completamente il sito istituzionale e trasformarlo nella reale porta di accesso del cittadino e delle imprese per quanto riguarda i servizi, le informazioni, la possibilità di espletare direttamente online una serie di pratiche, pagamenti compresi.

Servizi pubblici digitali sempre più a misura di cittadino. Dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, alla richiesta di accesso agli atti al pagamento di una contravvenzione, fino al pagamento della mensa scolastica: l’obiettivo è migliorare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente comunale quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento.

“Sono grandi traguardi – commentano Adamo La Vigna, assessore alla prossimità e alla semplificazione, e Marco Ciranna, consigliere con delega alla digitalizzazione e alla semplificazione dell’ente – perché rappresentano una vera e propria opportunità di inclusione e accessibilità per tutti. Rendere facilmente fruibile un sito internet significa avvicinare ai cittadini i servizi, le notizie, le novità, gli eventi proposti dal Comune. Significa compiere un passo in avanti verso le esigenze di tutti, i più giovani, ma soprattutto gli utenti più anziani che possono avere difficoltà nel reperire informazioni o le persone con disabilità che necessitano di una fruibilità maggiorata. Per tutto questo, per questi importanti finanziamenti che abbiamo ricevuto – a questi 155 mila si sommano infatti altri 122 mila euro per il processo di digitalizzazione dei dati – non possiamo che ringraziare il settore servizi alle imprese e al cittadino e in particolare l’ufficio ced del Comune di Altopascio: stiamo compiendo passi da gigante per portare, letteralmente, la nostra cittadina nel futuro”.