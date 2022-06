Villa Basilica, il sindaco dona la Costituzione agli alunni delle scuole

In occasione della Festa della Repubblica, il sindaco di Villa Basilica, Elisa Anelli ha incontrato ieri (1 giugno) gli studenti della quinta elementare e della terza media delle scuole di Villa Basilica per donare loro il testo della Costituzione italiana. Un’iniziativa, questa, fortemente voluta dall’amministrazione per sensibilizzare i cittadini più giovani sull’importanza della democrazia, vero garante dei diritti del singolo e della collettività, e sul ruolo che il testo costituzionale ha per la comunità.

“Il 2 giugno celebriamo la ricorrenza più significativa per tutti noi – commenta il sindaco Anelli –. Il referendum istituzionale del 1946 è stata una delle pagine più rivoluzionarie per la nostra nazione e per il nostro futuro e la sua importanza non deve mai essere messa in discussione. In un momento come quello che stiamo vivendo, dove soffiano venti di guerra a pochi passi da noi, è fondamentale insegnare ai più piccoli il valore che la nostra Costituzione riveste nella tutela di tutte le libertà. Leggere il testo, conoscerne la storia, capirlo e farlo proprio è il primo passo per essere cittadini consapevoli e in grado di proseguire il lavoro che i padri costituenti hanno fatto nel dopoguerra. Il mio impegno, come amministratore ma anche come docente, è rivolto in maniera speciale alle nuove generazioni, per donare loro un futuro migliore, giusto e libero. Il dibattito vivace che è nato con i ragazzi dopo la consegna della Costituzione mi ha reso veramente orgogliosa”.