Lo scorso 13 maggio Andrea Lanfri ha conquistato l’Everest compiendo un’impresa straordinaria. È infatti il primo pluriamputato al mondo ad aver raggiunto gli 8.848 metri della vetta più alta della terra. Ora è tornato a casa, a Pieve di Compito (Capannori). Ed è proprio qua, al Centro culturale compitese, che domani (4 giugno) racconterà pubblicamente per la prima volta la sua esperienza. Si tratta di una festa per lui e per tutto il paese, che dopo aver seguito l’impresa a distanza, attraverso i social e i media, potrà finalmente riabbracciare Andrea.

L’appuntamento – pubblico e a ingresso libero – è aperto non solo agli amici e agli abitanti del paese, ma anche a tutti gli appassionati di montagna e a coloro che desiderano festeggiare con Lanfri questo record. La serata avrà inizio alle 19 con un’apericena (piatto offerto gratuitamente a tutti coloro che parteciperanno alla festa) insieme all’alpinista che, tra le altre cose, è in attesa dell’omologazione da parte del Guinness World Records per aver corso il miglio ‘più alto al mondo’ (5.160 metri) in meno di dieci minuti. A partire dalle 21, sul palco del Centro culturale compitese Andrea Lanfri dialogherà con Luca Calzolari, direttore della rivista Montagne360 edita dal Club alpino italiano.

Durante la serata sarà proiettato anche un video inedito di 20 minuti che racconta il percorso verso la conquista dell’Everest fatto da Andrea insieme alla guida alpina Luca Montanari. Sul palco sarà inoltre montata la tenda utilizzata in Nepal e saranno mostrate alcune delle attrezzature utilizzate. Al termine della serata Andrea Lanfri e la fotografa Ilaria Cariello firmeranno i libri Toccare il cielo con tre dita e From 0 to 0 attraverso gli occhi della fotografia (Porto Seguro Editore).