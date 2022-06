A colpi di pennarello: il disegnatore di Zagor ospite ad Altopascio

Il disegnatore di Zagor, Marcello Mangiantini, sarà l’ospite del nuovo appuntamento della performance A colpi di Pennarello, venerdì (10 giugno) dalle 19,30 in poi alla Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio in provincia di Lucca.

Marcello Mangiantini, già ospite di A colpi di Pennarello, lavora per Sergio Bonelli Editore dal 2003 nello staff dei disegnatori di Zagor, ma ha disegnato anche albi di Martin Mystère, Nathan Never, Dampyr e Dragonero.

Durante il nuovo format di A colpi di Pennarello, invece, sarà guidato dal tema della serata Sotto il cielo di piazza Ricasoli, tanto caro a Roberto Reino della Magione del Tau quando, sulla pagina Facebook del locale, immortala alcuni momenti salienti delle sue serate al locale.

Così, i personaggi dei fumetti, ma anche dello spettacolo e della storia, interagiranno tra di loro sotto il cielo della storica piazza del paese prendendo vita dalla matita di Mangiantini, a seconda dell’ispirazione che avrà durante la serata, e chi parteciperà all’evento potrà, se lo desidera, portarsi a casa un disegno autografato o più semplicemente, assistere alla realizzazione. La scelta resta a chi parteciperà alla serata.

La performance, che prende il nome di A colpi di Pennarello, è nata ad Altopascio, in provincia di Lucca, all’interno del locale taverna-wineart La Magione del Tau nell’aprile del 2018, e da lì si è sviluppata ed è cresciuta grazie anche a ospiti illustri che hanno partecipato come il disegnatore di Don Zauker, Daniele Caluri; il disegnatore di Zagor, Marcello Mangianti; la disegnatrice Giovanna Strivieri, il disegnatore e animatore Franco Bianco; i vignettisti Gian Lorenzo Ingrami, Passepartout e Alessandro Sesti.

Prenotazione al numero +39 392 40 58 337 (Roberto).