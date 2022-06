Valorizzare la tradizione, riscoprire il territorio e promuoverne il patrimonio storico-culturale. Nasce con questi obiettivi La passeggiata delle meridiane, un percorso museale a cielo aperto con partenza dal tempietto dell’acquedotto Nottolini esso stesso meridiana, che si snoda attraverso le 12 meridiane presenti sul comune di Capannori.

Il progetto, promosso dall’associazione ricreativa e culturale La Sorgente di Guamo in collaborazione con il Comune e la Fondazione Banca Del Monte di Lucca, è nato oltre 2 anni fa dall’attività dello studioso Tullio Della Togna, che ha portato alla scoperta di un raro orologio babilonico nel chiostro del Palazzo delle 100 finestre a Badia di Cantignano, restaurato con il sostegno della Fondazione.

“La passeggiata delle meridiane – racconta il ricercatore Tullio Della Togna – è l’ultimo tassello di un progetto iniziato 2 anni fa, quando il parroco di Guamo mi segnalò la presenza a Badia di Cantignano di 8 meridiane. Esemplari commissionati, secondo le mie ricerche, nella seconda metà del ‘700 a opera della famiglia Buonvisi, che risiedeva nella villa nobiliare detta Il palazzo delle 100 finestre”.

“Queste meridiane – continua Tullio Della Togna – funzionano secondo dei sistemi di misure del tempo diversi. Quello usato dagli antichi greci e romani fino all’età moderna, e quello babilonese proprio dell’unica meridiana babilonica del gruppo, restaurata l’anno scorso. Siamo in pieno illuminismo e le famiglie nobili ne abbracciando la filosofia scientifica, mettendo in mostra questa loro modernità: nacque così un sito quasi unico in Italia”.

Il chiostro del Palazzo delle 100 finestre sarà una delle varie tappe della Passeggiata delle meridiane, un museo del tempo immerso nella natura del territorio di Capannori con partenza dal tempietto dell’acquedotto di Nottolini. L’iniziativa è stata presentata oggi (sabato 4 giugno) nei locali della chiesa di Guamo alla presenza di Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, l’assessore all’ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro, la consigliera Claudia Berti, Carlo Paoletti presidente dell’associazione La Sorgente insieme a Tullio della Togna, promotore del progetto. Ad inaugurare La passeggiata delle meridiane, due piccoli residenti del chiostro di Badia di Cantignano, Virginia e Andrea, che hanno scoperto la targa apposta proprio all’inizio del percorso, sopra il tempietto di Guamo.

“La passeggiata delle meridiane – afferma Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca – rappresenta la prosecuzione del finanziamento fatto negli anni passati per il restauro di una delle 8 antiche meridiane di Badia di Cantignano. Questa idea di Tullio Della Togna e del gruppo La Sorgente di interpretare e percorrere il territorio attraverso la chiave delle meridiane, è sviluppo interessante e originale che abbiamo subito deciso di abbracciare. La Banca Del Monte negli ultimi quattro anni ha speso oltre metà delle sue risorse proprio in progetti di recupero delle memorie presenti sul territorio”.

“Per altro – sottolinea il presidente della fondazione – la passeggiata parte dall’acquedotto del Nottolini reinterpretato in chiave di meridiana e noi, dopo aver promosso negli ultimi quattro anni un grande progetto per il recupero della memoria di Maria Luisa di Borbone, l’anno prossimo con le scuole inizieremo proprio un progetto dedicato al Nottolini. Quindi quest’iniziativa s’inserisce perfettamente nelle nostre linee di attività. Lavoreremo nelle scuole per valorizzare la figura dell’architetto, con un progetto formativo rivolto sia agli insegnanti che agli studenti”.

“Il percorso che abbiamo già da un po’ di anni intrapreso insieme, si muove nel segno della riscoperta – dice l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – Riscoperta e rivalorizzazione, per riportare alla memoria intanto le meridiane che sono un segno del nostro territorio. E soprattutto della nostra storia e civiltà, che in passato trovava nella natura tutto ciò di cui aveva bisogno”.

“Da questo punto di vista e considerando il periodo che abbiamo vissuto – prosegue l’assessore – le meridiane rappresentano un monito per capire come le cose più semplici che fanno parte della nostra tradizione, siano quelle da riportate alla luce e da apprezzare. Il tema dell’ambiente, della natura e della biodiversità è tornato ad essere al centro della nostra vita, portandoci a chiedere se non meriti forse fare qualche passo indietro rispetto all’andamento e alle abitudini degli ultimi decenni”.

“Per questo – conclude – mi fa piacere inaugurare e sensibilizzare un percorso alla portata di tutti, che tutti potranno fare e riscoprire attraversando i luoghi simbolo del territorio, fra cui l’acquedotto del Nottolini”.

La prima passeggiata si svolge il prossimo sabato (11 giugno) con partenza alle 16,30 dalla piazza di fronte alla chiesa di Guamo e propone un percorso di circa 3 chilometri, dalla piazza si raggiunge il tempietto lato Guamo, dell’acquedotto del Nottolini, da dove inizia il tragitto, per poi attraversare Guamo, Badia di Cantignano e concludersi a Coselli alla scoperta delle 12 meridiane presenti in quest’area. È prevista anche un’attività per bambini: alla partenza, sulla piazza disegneranno una meridiana perfettamente funzionante.

Il percorso è descritto sul sito dell’associazione La Sorgente.