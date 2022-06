Viviamo Porcari, aperitivo con i candidati ai Gigioni

Vanno avanti gli incontri sul territorio organizzati da Viviamo Porcari.

La lista civica a sostegno della riconferma di Leonardo Fornaciari a sindaco nelle elezioni del prossimo 12 giugno organizza per domani (5 giugno) un’apericena ai Gigioni. L’appuntamento è per le 20 al locale di via Leccio 122.

Un’occasione conviviale e informale per conoscere i dodici candidati al consiglio comunale e lo stesso Leonardo Fornaciari, fare domande sul programma e confrontarsi sulle idee per i prossimi cinque anni.

Martedì prossimo (7 giugno) dalle 19, invece, Viviamo Porcari si sposta al Dolce Vidò in via Romana Ovest 320 per un aperitivo dedicato alle donne.