A Lammari, sul viale Europa, nel grande parcheggio del centro commerciale Masini, domenica (12 giugno) è in programma una nuova interessante edizione del mercatino del riuso.

L’iniziativa è prodotta dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il centro commerciale Masini ed è patrocinata dall’amministrazione comunale per vivacizzare la zona richiamando visitatori anche da fuori provincia. Sulle bancarelle del mercatino di Lammari sarà quindi possibile trovare oggetti e cose strane, appartenute anche ad altre generazioni e per questo, cariche di ricordi. Sarà possibile trovare del collezionismo in tutte le sue forme e tanti articoli usati pronti a ritornare a

nuova vita.

Foto 2 di 2



Le bancarelle resteranno aperte dalle 9 alle 19, naturalmente ad ingresso libero per i visitatori e appassionati sempre alla ricerca del pezzo unico mancante per completare la propria collezione oppure per i curiosi alla ricerca di una idea per un regalo fuori dal comune.

Ampi e gratuiti parcheggi saranno attivati nelle immediate vicinanze del mercatino mentre il locale ristorante offrirà un ricco menù con piatti tipici della gastronomia lucchese.

Per informazioni 0572.1913547.