Estate Lillero 2022, al via la programmazione serale con la chitarra di Igor Santini

Trascorrere in compagnia le sere estive, fra buona musica, spettacoli, giochi e molto altro. E’ la programmazione estiva di Lillero, Il vero mercato del baratto, che per l’estate 2022 rinnova il suo orario: sarà aperto tutti i mercoledì a partire domani (8 giugno) dalle 18,30 alle 20 e dalle 21 alle 23, affiancando l’attività pomeridiana del negozio con una serie di eventi serali ricreativi, gratuiti e aperti a tutti.

Il negozio, nato con un crowdfunding civico il 31 marzo 2019, rinnova così la sua missione: favorire la socializzazione, l’incontro e la condivisione, proponendosi come un luogo di scambio non solo materiale ma soprattutto umano. Ogni mercoledì dalle 21 fino alle 23, gli spazi esterni del locale di via traversa numero 1 a Parezzana accoglieranno vari ospiti locali: sarà l’occasione per incontrarsi con gli amici e divertirsi insieme.

Il programma di giugno

Si comincia domani (8 giugno) alle 21 con il concerto dal vivo di Igor Santini, musicista lucchese che riscalderà l’atmosfera sulle note del cantautorato italiano.

La sera di mercoledì 15 giugno sarà dedicata ai giochi da tavola: Lillerogame ospiterà le associazioni lucchesi di gaming per sperimentare nuovi giochi e sfidare gli amici sotto le stelle.

Serata Lilleroke dedicata al karaoke mercoledì 22 giugno, per cantare le proprie canzoni preferite isnieme agli special guest, i lilleroboyz che si cimenteranno al microfono. Lillerocomedy chiuderà il mese di giugno (mercoledì 29) con E pensare che c’era il pensiero: la commedia teatrale coreografata accompagnato dalle canzoni di Giorgio Gaber del gruppo I Gasperini, giovani lucchesi autonomi e autogestiti.

Gli eventi inizieranno alle 21, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Dalle 18,30 alle 20, invece, proseguirà l’attività di scambio all’interno del negozio. Al Vero mercato del baratto, infatti, non si acquista ma si dona a ciò che non si utilizza più una seconda vita, scambiando il proprio usato in buono stato con quello degli altri.

Una volta assegnato alla propria merce un valore in lilleri – la moneta di scambio – il donatore ne disporrà di un numero equivalente, spendibile quando si desidera all’interno del locale. Si può portare e ‘acquistare’ tutto perché niente è rifiutato. “Purché – sottolinea lo staff – in buono stato e di stagione per quanto riguarda il vestiario. Si vogliono evitare rifiuti e consumismo, salvando ciò che può essere riutilizzato”, spiega.

Un esempio concreto di economia circolare fondata sull’ecosostenibilità e sulla lotta al consumismo, principi che rendono Lillero una realtà unica in tutta la Toscana.

L’organizzazione di Lillero ricorda inoltre che a partire da questo mercoledì (8 giugno) fino a settembre il negozio sarà aperto solo il mercoledì sera dalle 18,30 alle 20, e dalle 21 alle 23. Il sabato resterà chiuso.

Presto i dettagli della programmazione serale di luglio.

Maggiori info sulla pagina Facebook e Instagram di Lillero, Il vero mercato del baratto.