Incidente stradale poco dopo le 17 di oggi sulla via Pesciatina a Lunata, di fronte all’Hotel Hambros.

Per cause al vaglio della polizia municipale a seguito di uno scontro un’auto si è adagiata sul fianco. Sul posto sono arrivati i mezzi sanitari inviati dalla centrale unica del 118 Pisa – Livorno che hanno soccorso tre persone ferite in modo lieve.

Foto 2 di 2



Sul posto anche i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto quando gli occupanti dell’auto ribaltata erano già stati liberati. Si sono occupati di coadiuvare le operazioni per la rimozione del mezzo.

Caos per il traffico dell’importante arteria stradale durante le operazioni di soccorso e durante i rilievi del sinistro.