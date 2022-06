Viviamo Porcari, un tris di appuntamenti chiude la campagna elettorale di Fornaciari

Un tris di appuntamenti organizzati da Viviamo Porcari, la lista civica per Leonardo Fornaciari sindaco, condurrà alla chiusura della campagna elettorale in vista del voto di domenica (12 giugno).

Domani (8 giugno) alle 21 i dodici candidati al consiglio comunale e Leonardo Fornaciari accoglieranno tutte le persone interessate a conoscere il programma per i prossimi cinque anni di amministrazione al bar Pineta, nell’omonima località in via Pineta, 17.

Giovedì (9 giugno) Viviamo Porcari si sposta allo stadio comunale di via Romana est per un’apericena a partire dalle 19. Un’occasione conviviale e informale per approfondire e condividere le proposte per Porcari. Venerdì (10 giugno) dalle 19 festa di chiusura della campagna elettorale e appello al voto dalla piazzetta Uda, nel cuore del paese.

In tutte le occasioni i cittadini e le cittadine potranno intervenire e fare domande ai candidati.