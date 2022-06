Capannori, al via 14 centri estivi: bando per i voucher

Sono 14 i centri estivi rivolti a bambini e ragazzi che a partire dalla prossima settimana e fino a settembre si terranno sul territorio comunale offrendo tante proposte relative a ad attività culturali, ludiche e sportive. E’ pronto l’elenco delle attività estive realizzato con la collaborazione del Comune di Capannori.

L’amministrazione comunale per contribuire alle spese che le famiglie a basso reddito dovranno sostenere per l’iscrizione dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 14 anni alle attività estive erogherà voucher compartecipativi tramite un avviso pubblico che è stato pubblicato oggi 8venerdì). I voucher, per un importo totale di 30 mila euro messo a disposizione dal Comune, saranno assegnati in maniera proporzionale in base alle fasce Isee fino a 15 mila euro di Isee massimo. Per ogni bambino che avrà frequentato un centro estivo per almeno due settimane o dieci giorni non consecutivi potrà essere erogato un voucher di 130 euro (Isee tra 0 e 7.500 euro) o di 100 euro (Isee tra 7.500,01 e 15.000 euro.).

Il contributo ammonterà a 150 euro per ogni bambino che abbia una disabilità certificata (ai sensi della legge 104 del 1992).

Potranno usufruire dei voucher anche le famiglie in possesso dei requisiti necessari che iscrivono i propri figli a centri estivi di altri territori.

Di seguito l’elenco delle attività estive sul territorio comunale e i luoghi di svolgimento:

Estatissima (AsdEstate Giovani)- Marlia, tel 348 8909946, info@estatissima.net; Doposcuola 64 – (Oratorio Anspi Marlia) – Marlia, tel 338 3645323, doposcuola64 @gmail.com; Summer Time (Animatamente APS) -Capannori, tel 347 5526186, info@animatamentelucca.it.; Summer Camp (Asd Polisportiva Capannori) – Capannori tel 338 2631410, lucafontana9@hotmail.it, asdpolisportivacapannori@outlook.com; Boom (Cooperativa Sociale Odissea) – Capannori, tel 328 7024612, segreteria @cooperativaodissea.org; Summer Soccer Village (Sport and Fun Asd)- Capannori, tel 347 9223911, info@sportandfun.it; Bangarang (Margherita e le altre) – Lammari, tel 349 6848189, margheritaelealtre@gmail.com; Kiddywinks (Vega srl) – Gragnano, tel 328 2935597 info@kiddywinks.it; Estate in villa (Cooperativa sociale L’Impronta)- Coselli, tel 327 4223263, coopimpronta@virgilio.it; E..state in compagnia (Aics)- Coselli, tel. 0583 95379, info@aicslucca.it; Estate in parrocchia a Guamo (Parrocchia Guamo) – Guamo, tel 340 2115279; Summer Camp Naturalmente Bimbi (Naturalmente Bimbi) – San Ginese, tel 334, 7151899, naturalmentebimbi@gmail.com; State al centro dell’estate (Centro Culturale Compitese) – S.Andrea di Compito, tel. 328 9322026; centroculturalecompitese@gmail.com; Fonte Del Sorriso (Fonte del Sorriso)- Castelvecchio di Compito, tel. 339 6749778, fontedelsorriso@gmail.com.

“I centri estivi rappresentano un’occasione importante di socialità e aggregazione per tutti i bambini ed i ragazzi consentendo loro di trascorrere un’estate in compagnia dei propri coetanei svolgendo attività educative e ludico-ricreative – spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Siamo quindi soddisfatti che anche quest’anno sul nostro territorio siano presenti diversi centri estivi che propongono molteplici attività di tipo educativo-culturale, ludico e sportivo. Attività importanti rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità per dar vita alla massima inclusione. Le attività estive rappresentano inoltre anche un supporto alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro. Per consentire a tutti di frequentare i centri estivi anche quest’anno abbiamo quindi previsto forme di agevolazione per le famiglie a basso reddito attraverso voucher che saranno assegnati in base all’Isee del nucleo familiare”.

Le domande per l’assegnazione dei voucher dovranno essere presentate unicamente online attraverso la sezione ‘servizi online’ presente sul sito del Comune a partire dal prossimo 15 giugno e fino al 31 agosto 2022, autenticandosi con una delle seguenti modalità: attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta Cns (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card, tramite Spid (Sistema Pubblico Identità Digitale), tramite la Carta d’identità elettronica seguendo le procedura indicate.

Per informazioni tel 0583 428354, centriestivi@comune.capannori.lu.it