Andrea Brunini in concerto al Food festival a Porcari

Sabato (26 giugno) prossimo a Porcari, sul palco del Food Festival per la prima data in provincia di Lucca del tour estivo Serenate, si esibisce Andrea Brunini con la band tutta lucchese, con alla batteria Filippo Bertolacci, al basso synth Nicola Grisafi, in arte Gonzo.

Andrea Brunini, cantautore lucchese, laureato in ingegneria civile ambientale, da 5 anni gira tra lo Stivale e l’Europa con la sua chitarra in spalla ed una determinazione nel cuore tra piazze, strade, locali e grandi palchi.

Ha collaborato con moltissimi artisti nazionali ed internazionali, tra questi: Thegiornalisti, Kee Marcello, Steve Hill, Sonohra, Povia, Tolo Marton, Marco Ligabue, Vaudeville Smash, Ambramarie e molti altri.

E’ stato il nuovo album che ha portato alla creazione dello show Serenate, realizzato con la collaborazione artistica del noto produttore Alberto Rapetti e che sta già spopolando.