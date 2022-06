Prestigioso riconoscimento europeo per il Camellietum Compitese di Sant’Andrea di Compito (Capannori). Nell’ambito della seconda edizione del premio New European Bauhaus 2022 – promosso dalla Commissione Europea per sostenere progetti e idee destinate a migliorare la vita quotidiana attraverso tre valori fondamentali come la sostenibilità, l’estetica e l’inclusione – il camelieto è stato selezionato tra le migliori 50 proposte su oltre 1.100 candidature provenienti da tutta Europa.

La premiazione dei migliori progetti avverrà a Bruxelles nel corso del primo Festival del Nuovo Bauhaus Europeo, di fronte alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Foto 3 di 4







Il progetto proposto dal centro culturale Compitese, dal titolo Camelie per le persone e per la natura, racconta di quanto sta accadendo ormai da qualche anno nel Compitese. Proprietario del camelieto è il comune di Capannori, che ha affidato le cure e il mantenimento alla cooperativa di comunità centro culturale Compitese. Il Centro ha poi avuto l’idea di trasformare in giardini e spazi condivisi alcune aree private e abbandonate adiacenti al camelieto. Quei terreni, concessi gratuitamente dai proprietari, sono stati strappati all’incuria e sottratti all’oblio con un’operazione di attenta bonifica. Oggi, su oltre 40mila metri quadrati di superficie, più della metà di questo straordinario giardino diffuso – già insignito del titolo di “Giardino d’eccellenza” dalla Società internazionale della Camelia – appartiene quindi ai privati.

“Abbiamo restituito la vita a terreni incolti e abbandonati – dichiara Augusto Orsi, presidente del Centro Culturale Compitese -. Dopo averli ripuliti dai rovi, abbiamo messo questi terreni a disposizione non solo dei visitatori, ma anche di tutto il paese e dei numerosi studenti che ogni anno vengono a trovarci per compiere esperienze didattiche e formative. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle attività inclusive e alla protezione del paesaggio, anche intervenendo sulla prevenzione d’incendi”. Senza considerare poi che le opere sono state realizzate con materiale riciclato e che per l’irrigazione è stata utilizzata l’acqua del fiume. “Insomma, abbiamo prestato particolare attenzione all’ambiente e ai temi della sostenibilità”, conclude Orsi.

“Il Camellietum è una delle eccellenze del Capannorese, che ogni anno riesce ad attrarre sul territorio numerosi appassionati grazie alla mostra delle camelie – afferma il sindaco di Capannori, Luca Menesini -. L’obiettivo dell’amministrazione è continuare a valorizzare questo importante spazio di bellezza naturale, anche all’interno del percorso del Bicentenario del Comune. La camelia è uno dei simboli di Capannori nel mondo. La sua importanza ora viene riconosciuta anche da un prestigioso premio promosso dalla Commissione Europea dedicato a progetti destinati a migliorare la qualità della vita attraverso la bellezza, l’inclusione e la sostenibilità, e che lo ha inserito tra i progetti finalisti. Questo costituisce già un apprezzabile riconoscimento”.

Il progetto del Centro Culturale è stato selezionato tra le migliori 50 proposte del “New European Bauhaus 2022” dopo un attento e selettivo percorso. La valutazione qualitativa è stata infatti condotta da due esperti indipendenti, che hanno scelto i progetti finalisti. A decretare invece i vincitori assoluti sarà una giuria formata da sette persone. La presentazione del progetto e la premiazione avverrà alla presenza di architetti, artisti, designer, scienziati, imprenditori e cittadini europei che in quest giorni sono a Bruxelles per il Festival del Nuovo Bauhaus.