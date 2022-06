Zappia (Lega): “A Marlia erba alta e discarica di pneumatici”

Il consigliere comunale della Lega di Capannori Bruno Zappia torna alla carica, dopo un anno, sulla situazione di degrado in via dei Fanucchi a Marlia.

“Lo scorso anno, di questi tempi – ricorda Zappia – denunciai pubblicamente la totale incapacità politica ed organizzativa del dirigente ai lavori pubblici e del suo assessore in quanto, a rappresentazione di ciò che accade su tutto il territorio di Capannori: feci notare come a Marlia ci fossero cartelli stradali totalmente nascosti da piante ed arbusti la cui manutenzione spetta al Comune, e che il totale disinteresse dell’amministrazione stava creando pericolo stradale e disagio per i residenti”.

“Oggi la situazione è ancora più grave – prosegue Zappia – in quanto le piante hanno nuovamente coperto i segnali stradali, ma in aggiunta è stata trovata una discarica abusiva di pneumatici esausti in via dei Fanucchi. Tutto questo scempio contro l’ambiente da parte di cittadini capannoresi incivili, nasce proprio dalla mancata manutenzione del verde; situazioni in cui l’incuria pubblica dilaga, da nord a sud, a Marlia come a Segromigno in via dei Bugni, o a Ruota in via Aldo Mei tanto per fare degli esempi, diventano ottimi punti dove nascondere rifiuti tossici per l’ambiente, e tutto ciò sarebbe evitabile o quantomeno ridotto, se le aree pubbliche venissero regolarmente manutenute”.

“Ho consapevolezza che il territorio è grande ed i fili di erba da tagliare sono tanti – prosegue Zappia -, ma occorrerebbe un po’ di semplice programmazione ed attivare nel periodo primaverile un maggior numero di squadre di cantonieri di paese per ogni frazione (oggi specchietto per le allodole)c he offrano un servizio di qualità alla cittadinanza, anziché perdere tempo nell’organizzare passerelle politiche di propaganda”.

“Un comune – conclude Zappia – deve essere concettualmente gestito come un’azienda il cui obiettivo è realizzare un utile in bilancio a fine anno. L’utile in bilancio di un comune non dev’essere l’avanzo di denari pubblici come sta accadendo da tre anni a Capannori, e quindi significa che queste risorse non sono state investite sul territorio in attesa dei lavori faraonici pre-elettorali del 2024, bensì il raggiungimento di parametri qualitativi come l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, la felicità dei cittadini, gli infortuni stradali”.