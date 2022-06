‘La bellezza è ovunque’, ad Athena la mostra dell’artista Giacomo Roberto

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della mostra La bellezza è ovunque dell’artista Giacomo Roberto. E’ infatti previsto il taglio del nastro per sabato (18 giugno) alle 17 al museo Athena, in via Piaggia a Capannori, location che sta ospitando sempre più rassegne capaci di portare appassionati e curiosi dell’arte sul territorio capannorese. L’esposizione è un racconto realizzato con i quadri, che trasmette la bellezza profonda e spesso nascosta del soggetto raffigurato.

“Siamo molto contenti di ospitare a Capannori la mostra di Giacomo Roberto – dichiara l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti –. Un artista molto conosciuto, che ha una storia artistica da autodidatta e che è stato capace di esprimere il suo talento e le sue emozioni con la pittura figurativa. Gli artisti hanno bisogno di spazi e a Capannori siamo aperti sempre per valorizzare e promuovere l’arte nelle sue forme e nella sua bellezza”.

Giacomo Roberto è nato e vive a Pisa, dove ha il suo studio. Di formazione autodidatta, dopo aver realizzato ricerche nel campo della pittura astratta ed informale si è avvinato con successo ad una pittura figurativa interpretata mediante una profonda conoscenza della tecnica “alla prima”. I suoi lavori, raffiguranti paesaggi, piante e fiori trasmettono freschezza, vitalità e pace. I soggetti appaiono sotto una veste onirica e nello stesso tempo estremamente concreta, segno della capacità dell’autore di riuscire a trasmettere contenuti ed emozioni grazie ad una ottima padronanza della tecnica.

Sarà possibile visitare la mostra fino al 3 luglio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 17,30. Il sabato sarà invece visitabile dalle 1o alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero.