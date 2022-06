Ma la notte sì, al via la rassegna: si parte col Festival della birra. Slitta il concerto dei Pfm

Inizia venerdì prossimo (17 giugno) Ma la notte sì! sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro, la manifestazione promossa dal Comune di Capannori e organizzata da Live emotion group.

Dal 17 al 19 giugno, dalle 18 alle 24, il primo degli appuntamento in piazza con la Festa della Birra a cura dei birrai artigianali, un importante appuntamento a ingresso gratuito per la promozione della birra artigianale italiana di qualità. La kermesse vedrà la presenza di dieci birrifici artigianali toscani e italiani, alcuni dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. A accompagnare gli stand dei birrifici ci saranno prodotti artigianali di eccellenza del settore gastronomico che andranno ad abbinarsi alle birre creando un percorso degustativo.

Il 18 giugno il primo appuntamento a pagamento con lo spettacolo Cappuccetto Rozzo di Jonathan Canini, una rivisitazione della nota favola in cui “trascina” in Toscana tutti i suoi personaggi: fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore, lucchese il lupo.

Il concerto della Pfm inizialmente previsto venerdì (17 giugno) è stato invece spostato all’8 luglio. Sarà quindi questo a chiudere gli spettacoli a pagamento e per l’occasione la location avrà posti seduti (non numerati). Per la data dell’8 luglio restano validi i biglietti già comprati per il 17 giugno. È comunque possibile richiedere il rimborso monetario entro il 24 giugno sul circuito Ticketone.

Domenica (19 giugno) evento gratuito con la musica rap del Wom Fest off con Locals Cheese, Young Rascalz e il dj-set di PuSh mentre per il cinema, due appuntamenti gratuiti, il primo il 22 giugno con la proiezione Alz Fest e il secondo il 24 giugno con il festival internazionale del cortometraggio indipendente Trame Indipendenti alla sesta edizione.

Il programma

Seguiranno il 28 giugno il concerto di Francesco Gabbani, il primo luglio quello di Irama mentre il 2 luglio con Message from the space il Djset con la musica di Ricky le Roy e Mario Più e la voce di Luca Pechino. Presenti animatori e performer del Circo nero Italia, celebre gruppo di artisti itineranti a partire dalle 16. Per quanto riguarda gli spettacoli gratuiti andranno avanti il 9 luglio con Giorgio Vanni e Max Longhi, il 10 luglio con in vintage anni ’80, il 12 luglio Scienza servizievole in cammino – la musica nella vita: vibrazioni emozioni sensazioni con il musicista Emiliano Toso e la scienziata Daniela Lucangeli professoressa ordinaria in psicologia dell’educazione e dello sviluppo (2005) all’Università di Padova.

Il 15 luglio è tempo di Federico Buffa e Alessandro Nidi con Due pugni guantati di nero (evento nell’ambito della rassegna Riprendiamoci la scena teatro e musica in giro per la Toscana, promossa da Cesvot). Per prenotazioni 15 luglio info@lostanzonedelleapparizioni.com. Il 16 luglio c’è Lucca jazz donna Fest 2022, 18esima edizione di Subconscions trio Monique Chao – voce e piano, Victoria Kiriloba al contrabbasso, Francesca Remigi alla batteria. Come again Danielle Di Majo al sax alto & soprano, Manuela Pasqui al piano. La rassegna proseguirà poi con il festival economia e spiritualità e l’incontro Buddhismo e cristianesimo alla ricerca della felicità a cura di Stefano Bettera, Andrea de Giorgio, Guidalberto Bormolini. Infine il 18 luglio proiezione di Che cosa è la felicità, docufilm HappyNext con Simone Cristicchi, regia di Andrea Cocchi. Dialoghi con alcuni protagonisti del docufilm.

Estate Cinema, la rassegna del cinema a pagamento si terrà invece dal 20 al 30 luglio. I concerti e gli spettacoli iniziano alle 21,30 ad eccezione dell’appuntamento del 20 luglio che inizierà alle 16. Le prevendite sono sul circuito Ticketone (clicca qui) e solo per la data del 2 luglio di Metempsicosi, è possibile acquistare i ticket link qui.