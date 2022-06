Viale Europa, scattano le chiusure notturne: al via il cantiere mobile per le nuove fognature

Al via da stanotte (14 giugno) il cantiere di Acque per la realizzazione delle fognature e acquedotto su viale Europa. Per circa due settimane i lavori si svolgeranno esclusivamente nell’orario notturno (dalle 21 alle 6) e quindi non andranno a modificare la viabilità sull’arteria durante il giorno.

Il cantiere sarà un cantiere mobile: fra due settimane sarà quindi istituito, nelle ore diurne, un senso unico in direzione sud su viale Europa dall’incrocio fra via dei Bocchi e via Pesciatina. I tir per viaggiare in direzione nord, avranno un percorso obbligato in via Pesciatina fino alla rotonda di Zone e da lì percorrere lo stradone di Segromigno, poi via Nuova, via delle Ville e via Villa Fontana per tornare su viale Europa.

Una scelta fatta dal Comune di Capannori e da Acque per consentire alla ditta di lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e tentare di ridurre al minimo la durata dei lavori su viale Europa (stimata in 8 mesi), facendo nelle ore diurne (dalle 6 akke 22), un senso unico in un tratto alla volta, da nord (via del Brennero) verso sud (via Pesciatina). Nelle ore notturne, (dalle 22 alle 6), invece, viale Europa sarà nel tratto interessato totalmente chiuso.

“Va ricordato che si tratta di un intervento molto complesso e più grande, che si sviluppa lungo un tracciato di 10.247 metri e va da viale Europa all’incrocio con via della Chiesa di Marlia fino a via Nuova di Paganico – spiegano dall’amministrazione -. Contestualmente a questo intervento partiranno anche i lavori di scavo per la realizzazione del famoso ‘Tubone 2’ grazie ai quali la rete dell’acquedotto sarà estesa su tutto il viale Europa. L’intervento nel suo complesso conta su un investimento di 14 milioni di euro e complessivamente durerà quasi 2 anni (22 mesi), di cui circa 8 su viale Europa. Dopo i lavori nel primo tratto, il cantiere mobile si sposterà su viale Europa, dall’incrocio fra via dei Bocchi e via delle Ville e, successivamente, dall’incrocio fra via delle Ville e via Masini. Infine il cantiere si sposterà sempre su viale Europa, nel tratto tra via della Chiesa e via del Monumento per circa 10 giorni. Una volta terminato il cantiere, viale Europa e le strade comunali utilizzate per il transito temporaneo dei Tir durante i lavori saranno asfaltate da Acque”.