Capannori, festa con i donatori di sangue

Il Comune di Capannori ha festeggiato ieri (14 giugno) la Giornata mondiale del donatore di sangue nella sala consiliare del Comune con un’iniziativa dedicata alla donazione, in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest e Fratres Donatori di sangue.

Un bel momento fra istituzioni e cittadinanza impegnata – a cui ha partecipato il sindaco Luca Menesini, l’assessore comunale Ilaria Carmassi, il direttore della zona distretto della Piana di Lucca Asl Toscana Nord Ovest Luigi Rossi, il presidente dei Donatori Provinciale Fratres Gino Donati – per ricordare l’importanza della donazione del sangue, un piccolo gesto che salva delle vite umane, e per ringraziare i tanti donatori e le tante donatrici che hanno fatto la loro parte con passione e altruismo anche durante la pandemia Covid.

“Grazie a tutti i donatori e tutte le donatrici – ha detto il sindaco Menesini –. Con la loro generosità contribuiscono a salvare vite. Sono a tutti gli effetti gli eroi del quotidiano, che con passione e solidarietà non si sono mai tirati indietro, nemmeno nei momenti più duri della pandemia”.

L’incontro è stato arricchito da un intervento di Rosaria Bonini, direttrice della Uoc Immunoematologia e medicina trasfusionale ambito di Lucca che ha trattato il tema ‘Donazione di sangue ed emocomponenti: ieri, oggi e domani”, e da Andrea Bertolucci, chirurgo generale azienda ospedaliero università di Pisa che ha presentato il corso Stop the bleed, ferma un’emorragia, salva una vita.

Hanno partecipato: Gruppo Fratres Badia di Cantigano, Coselli Guamo e Vorno; Gruppo Fratres di Gragnano e San Martino in Colle; Gruppo Fratres Camigliano Santa Gemma; Gruppo Fratres Capannori; Gruppo Fratres Capannori Santa Margherita;Gruppo Fratres San Colombano; Gruppo Fratres Lappato; Gruppo Fratres Lunata; Gruppo Fratres Marlia; Gruppo Fratres Massa Macinaia; Gruppo Fratres Matraia; Gruppo Fratres Paganico-Capannori; Gruppo Fratres Pieve San Paolo; Gruppo Fratres San Gennaro; Gruppo Fratres San Ginese e Colognora; Gruppo Fratres Segromigno in Monte; Gruppo Fratres Segromigno ni Piano; Gruppo Fratres Verciano, Toringo, Parezzana; Gruppo autonomo donatori di sangue di San Leonardo in Treponzio; Gruppo autonomo donatori di sangue di Colle, Castelvecchio e Ruota.