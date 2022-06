Porcari, festa in piazza Orsi per il Fornaciari bis

Una festa in piazza a una settimana dal voto che ha confermato Leonardo Fornaciari alla guida del Comune di Porcari. Domenica (19 giugno) dalle 21 Viviamo Porcari, la lista di centrosinistra che ha sostenuto il sindaco uscente alle elezioni amministrative, festeggerà con candidati, eletti e non, con i simpatizzanti e tutti i cittadini che vorranno unirsi.

Un brindisi accompagnato dalla musica in piazza Felice Orsi, proprio di fronte al palazzo comunale appena ‘riconquistato’. Non è dato di sapere, al momento, se per quella sera Fornaciari avrà già sciolto le riserve sulla squadra che lo affiancherà nei prossimi cinque anni o se vorrà annunciare la giunta solo dopo i festeggiamenti.

Stando ai rumors e a una prima valutazione delle preferenze ricevute dai candidati di Viviamo Porcari, è quasi certo che a ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Roberta Menchetti, che potrebbe conservare le deleghe alla cultura e al bilancio: ambiti particolarmente sollecitati dal progetto per la realizzazione del Centro culturale La Fornace. Lavori pubblici, ambiente e protezione civile potrebbero rimanere a Franco Fanucchi, anche per garantire un presidio di continuità rispetto ai grandi cantieri aperti sull’argine destro del rio Leccio e per l’ampliamento della scuola La Pira.

Gli altri consiglieri eletti sono Simone Giannini, consigliere uscente con delega al Padule; Eleonora Lamandini, assessora uscente con delega alla scuola e al centro commerciale naturale; il 18enne Tommaso Andreotti, Michele Adorni, Susy Rovai e Serena Toschi.