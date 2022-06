DonaDance, a Marlia una serata sotto le stelle con i Fratres

Una serata all’insegna della musica dance quella in programma domani sera (18 giugno) a partire dalle 21 al mercato di Marlia. DonaDance è un evento ideato e organizzato dai Donatori di Sangue Fratres di Marlia, Matraia e San Gennaro, gruppi importanti e storici della Piana che per la prima volta hanno unito le forze per organizzare insieme un momento di svago e divertimento all’insegna della solidarietà.

“Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, purtroppo si assiste a un drastico calo delle donazioni e ciò porta a gravi carenze di scorte, necessarie per la quotidiana attività sanitaria oltre a quella emergenziale – spiegano gli organizzatori -. Un’occasione unica, quella di domani sera, aperta a tutti e a ingresso libero, per stare insieme e ballare dopo i due lunghi anni della pandemia ma, soprattutto, per promuovere l’importanza di donare il sangue e i suoi derivati, un gesto semplice e banale ma fondamentale per aiutare il prossimo. Questo è l’obiettivo principale e con questa iniziativa vogliamo far conoscere a più persone possibili le nostre realtà, con la speranza di trovare nuove persone interessate, i giovani in particolar modo, a entrare a far parte della grande famiglia Fratres”.

Il programma della serata prevede il dj set con dj Steve Martin e la possibilità di rinfrescarsi con birra, drink e bibite.

“Il bello di questo evento è anche il legame che si è venuto a creare tra i tre gruppi del capannorese che hanno instaurato tra di loro un bel rapporto di amicizia e condivisione per portare avanti le varie attività di promozione e per cercare in qualche modo di andare contro all’attuale andamento altalenante delle donazioni – continuano – infatti a livello locale si registra un lieve rialzo rispetto alla media regionale”.

Non mancheranno nell’area della festa gli stand dei tre gruppi dove sarà possibile trovare materiale promozionale e volontari disponibili per rispondere a qualsiasi dubbio e necessità. Per chi è interessato ci sarà modo di poter prenotare l’appuntamento per la donazione o la differita al centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Lucca .