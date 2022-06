Al Pnc la cena organizzata da Emergency

La seconda delle cento cene di Emergency organizzata dal gruppo di Lucca si svolgerà al Prodotto non Conforme di via Vecchia Pesciatina, a Lunata, il prossimo 24 giugno alle 20,30.

Ci sarà un dj set per ballare e scatenarsi a ritmo di musica e verrà servita una buonissima cena a base di aperitivo, antipasto misto, due primi, gelato, frutta, caffè e bevande. Possibilità di menù per vegetariani e intolleranti.

Per prenotare: 3474323238 (Alberta) o Lucca@volontari.emergency.it entro martedì (22 giugno).

Il costo è di 25 euro per gli adulti e 12,50 euro per bambini/e sotto i 10 anni. 5 euro del costo della cena andranno ad Emergency per sostenere i progetti in Italia e nel mondo.