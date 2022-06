Claudia Fontana nuova presidente dei Fratres di Montecarlo

La Fratres Montecarlo Tintori per la prima volta avrà una donna alla guida del gruppo. Il 24 maggio scorso l’assemblea si è riunita per rinnovare le cariche del nuovo consiglio direttivo, nominando Claudia Fontana presidente dell’associazione, di cui fa parte dal 1997.

Durante l’assemblea è stata definita la squadra che resterà in carica per i prossimi quattro anni: un mix di gioventù ed esperienza nel volontariato. Infatti, come vice presidente è stato nominato Massimo Carrara, già presidente del gruppo in passato. Confermata Paola Simoniello come economo, mentre subentra Simona Bonelli in veste di segretario. Completano la squadra Marco Pallini, Andrea Petruzzi, Giacomo Franceschini, Marco Carrara, Daniele Stefanini, Francesco Menchini, Franca Carmignani, Emanuele Lombardi e Claudia Parisi. Si confermano consiglieri onorari Francesco Petruzzi, Luciano Marchesini e Teresa Pardini.

La Fratres Montecarlo continuerà l’attività di promozione e diffusione dell’importanza della donazione del sangue, parzialmente sospesa a causa della pandemia. Vi aspettiamo quindi prossimamente con nuove iniziative sul territorio locale!