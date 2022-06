Si ritrovano a 30 anni dalla maturità gli studenti del Benedetti di Porcari

A trent’anni dal diploma di ragioneria si sono ritrovati a cena gli ex compagni di classe della quinta A dell’Istituto tecnico commerciale Arrigo Benedetti di Porcari.

Alla serata hanno partecipato anche i loro professori durante la quale c’è stato modo di ricordare aneddoti e tante storie dei tempi in cui si andava a scuola, dalla quotidianità alle gite, senza dimenticare le curiosità sui docenti.

Quelli che nel 1992 erano studenti ora sono impiegati, professionisti, imprenditori. La serata è trascorsa in un clima vintage, come se il tempo non fosse mai trascorso.

Classe quasi al completo, dopo la prima fase di domande su coniugi e prole, per aggiornare le informazioni sulle varie situazioni familiari dopo l’ultimo ritrovo, l’interesse unanime si è trasferito sui ricordi riguardanti i prof e su alcune loro frasi che hanno lasciato un ricordo indelebile e che ancora oggi scatenano ilarità e fanno rivivere lo spirito degli anni passati sui i banchi di scuola.

Momenti emozionanti per tutti i presenti ed al termine i saluti con la promessa di ritrovarsi al più presto.

Questi i professori presenti: Franco Bigliazzi (italiano), Luigi Cardella (ragioneria), Giovanna Guastini (tecnica commerciale), Giuseppina Abate, (geografia), Maria Teresa Sargenti (francese).

Questi gli studenti classe 5°A anno 1992: Armando Lunardi, Simone Petroni, Fabio Lucchesi, Anna Ragghianti, Tiziana Collodi, Serena Sgammini, Manuela Baldi, Mara Meschi, Sabrina Giusti, Michela Locatori, Manila Nicolosi, Serena Landi, Michele Del Debbio, Alessandro D’ Olivo, Carlo Marcucci.