Torretta Bike, tutti all’arrivo nel tempo massimo i partecipanti della Sellaronda Hero

Gli eroi della Torretta Bike portano a termine l’impresa della Sellaronaa Hero, una delle 10 corse più dure al mondo.

Partiti alle 7,30 del mattino tutti sono arrivati entro il tempo massimo consentito delle 19. Il percorso è stato durissimo, le temperature anche di 35 gradi. La maggior parte del percorso è stato in single track o in strade sterrate con pochissimo asfalto e salite anche oltre il 30 per cento da fare con la bicicletta a spinta.

Qualche normale caduta, tre per la precisione. ma senza troppi danni che non hanno impedito ai protagonisti di portare a termine la gara.

Due i risultati di rilievo con Nicoletta Guarisa quarta di categoria e Marco Della Maggiora settimo di categoria su 3000 partenti.

Insomma un’altra giornata memorabile per il team porcarese che per la prima volta affrontava questa prova con un gruppo così nutrito. Agli atleti si sono aggiunte poi le rispettive famiglie che hanno condiviso le emozioni degli “Heroi”, due giorni di vera festa per tutti.

Questi i nomi dei partecipanti: Carlo Del Cima, Marco Della Maggiora, Franco Fanucchi, Andrea Gabrielli, Cristiano Gambini, Nicoletta Guarisa, Matteo Marchese, Andrea Mazzei, Andrea Menchini, Gianluca Morini, Fabio Pera, Alessandro Pucci, Daniele Rubino, Andrea Stanghellini, Massimo Tessandori, Giorgio Tomei.