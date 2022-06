Custodi della montagna, assemblea pubblica a Villa Basilica

Assemblea pubblica domani sera (21 giugno) alle 21 in via Santissima Annunziata a Villa Basilica.

L’incontro, che è ovviamente rivolto a tutte le persone interessate non solo agli abitanti del comune di Villa Basilica, ruota intorno alla Legge regionale numero 4/2022 Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

È una occasione per parlare con chi ha contribuito a scriverla, il consigliere regionale Pd e vicepresidente della commissione Sviluppo economico e rurale, Mario Puppa; e con chi da anni lavora concretamente per rivitalizzare l’economia e il tessuto sociale dei territori montani e delle aree interne, Marina Lauri presidente del Gal Montagnappennino e responsabile Anci.

La Regione Toscana con questa legge “mette in campo misure concrete per rivitalizzare l’economia e il tessuto sociale dei territori montani e delle aree interne, non attraverso sussidi bensì sostenendo il lavoro, le attività economiche, le attività sociali in favore delle comunità locali e la custodia del territorio” come sostiene il consigliere Puppa, che aggiunge: “Si tratta di una legge innovativa a livello nazionale, una sperimentazione ambiziosa, per dare un sostegno a chi lavora e vive in montagna – spiega -. In questi mesi la Regione ha messo al centro i temi dello sviluppo delle aree interne e montane, con l’istituzione di un’apposita commissione del Consiglio regionale e la predisposizione di tante proposte sul lavoro e sui servizi. Noi vogliamo ridurre le diseguaglianze territoriali facendo sì che le aree interne e montane possano crescere allo stesso livello delle aree urbane e che tutti i cittadini abbiano le stesse possibilità indipendentemente dal luogo in cui vivono”.

Una occasione per fare domande e partecipare attivamente ad un incontro con persone preparate che possono dare risposte, sia per semplice curiosità ma soprattutto per chi vuole rimanere a vivere nei territori montani (oltre i 500 metri di altezza sul livello del mare) creando nuove attività economiche e commerciali.