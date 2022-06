“Lucca per le donne”, consegnate le borse di studio a due giovani professionisti

Il Lions Club Antiche Valli Lucchesi ha riservato particolare attenzione alla condizione di lavoro delle donne nel post pandemia, lanciando un bando riservato ai giovani iscritti agli ordini professionali da non più di tre anni, per il premio Lucca con le donne.

“Come service – spiega la presidente Daniela Melchiorre – abbiamo pensato di valorizzare i giovani nelle professioni, con un premio riservato però a uno studio che mettesse in luce le condizioni lavorative delle donne nella Lucchesia, nel post pandemia, mettendo al contempo al centro anche le prospettive per il loro rilancio. I lavori presentati sono stati così interessanti che il nostro club si sta operando per la loro pubblicazione”.

Come specificato da Maria Grazia Fontana che ha seguito il service, “il tema è nato dall’osservazione della realtà: le donne, che prima della pandemia avevano un tasso occupazionale in crescita, sono state fortemente penalizzate dal Covid”. Presenti alla premiazione anche il sindaco di Capannori Luca Menesini e l’assessora Serena Frediani alle pari opportunità, che hanno ringraziato il Lions Club per aver sollevato la questione: “Dobbiamo spingere per cambiare la mentalità – ha sottolineato Menesini – poiché certi meccanismi sono a misura di uomo, perché sono stati fatti da e per gli uomini. Per cambiare le norme è necessario un forte cambiamento culturale”.

Presente alla cerimonia Elena Appiani, il direttore internazionale dell’associazione Lions e madrina del service, che ha voluto consegnare nelle mani della presidente Daniela Melchiorre un certificato di merito per il lions Club antiche valli lucchesi per la particolarità dell’iniziativa. “Se partiamo proprio dai Lions capiamo come sia difficile il cambiamento – ha detto -: infatti sono solo 30 anni che vi sono state introdotte le donne. Ci sono stereotipi che vedono le donne più emancipate nel nord Europa e negli Usa, vi assicuro che non è così. Per cambiare il pensiero, bisogna agire anche nel cuore delle famiglie, perché sono i primi luoghi dell’educazione”.

Il tema del premio, nasce anche grazie al supporto dell’avvocato Carla Guidi, presidente del comitato lucchese delle professioni. A ricevere le due borse di studio sono stati: la dottoressa Stefania Ragghianti, consulente del lavoro, che si è vista consegnare un assegno da 1500 euro e il perito agrario Daniele Collodi a cui è andato il secondo assegno di 500 euro.