Tornano i concerti di Montecarlo jazz and wine

Domenica (10 luglio) si apre la 18esima edizione del festival Montecarlo Jazz&Wine 2022, organizzato dal Circolo Lucca Jazz aps e promosso dal Comune di Montecarlo. Una manifestazione di musica jazz live, ormai consolidata, dove jazzisti di grande qualità artistica anche quest’anno renderanno il Festival ricco ed importante specie per l’originalità con brani inediti appositamente preparati.

Anche quest’anno sarà il Chiostro dell’Istituto Pellegrini-Carmignani ad ospitare quest’evento, articolato in cinque appuntamenti con musica dal vivo. La prima serata, sarà aperta dal gruppo Laura De Luca quintet e in quest’occasione sarà proprio Laura De Lucca, nota artista al panorama musicale italiano, con la sua voce e il suo flauto a proporre musiche originali con Turn around jazz. L’accompagneranno Meme Lucarelli alla chitarra, Alessio Bianchi alla tromba e flicorno, Nino Pellegrini al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Seguirà, sempre di domenica: il 17 luglio, Mauro Grossi Trio. Mauro Grossi vale il Jazz per il suo talento e per il suo formidabile curriculum. Infatti, ha collaborato con musicisti storici del jazz internazionale come Curtis Fuller, Chet Baker, Tony Scott Lee Konitz, per citarne alcuni e del jazz italiano contemporaneo come Giovanni Tommaso, Pietro Tonolo, Danilo Rea Giorgio Gaslini, Enrico Rea, Paolo Fresu ed altri. Con lui altrui validissimi jazzisti come Guido Zorn al contrabbasso e Francesco Petreni alla batteria.

Domenica 24 luglio ancora un’ottima cantante: Ilaria Giannecchini Quartet con Marco Cattani alla chitarra, Marco Galiero al contrabbasso e Michele Vannucci batteria ci porteranno in percorso musicale del migliore del jazz: esaltando, con la loro bravura, le caratteristiche e le potenzialità artistiche più salienti dello strumento a disposizione di Ilaria Giannecchini: la sua voce.

Non mancherà poi la serata dedicata alla donna nel Jazz. Infatti sarà Michela Lombard Trio, domenica 14 agosto a presentare l’omaggio di Montecarlo J&W a Lucca Jazz Donna 2022. Un appuntamento molto speciale dove l’incontrastata maestria canora e l’eleganza di Michela tornerà ad incantare il pubblico. Con lei alla voce, suoneranno due eccezionali jazzisti: Piero Frassi al piano e Dimitri Pietro Espinosa al contrabasso. Chiuderà questa edizione del Festival, domenica 21 agosto, l’Ensemble del Circolo Lucca Jazz aps con il ritorno del grande pianista di fama internazionale Riccardo Arrighini e della splendida voce di Sara Bergamini.

Con loro ci saranno Francesco Felici al sax, Daniele Micheli al contrabbasso, Vittorio Barsotti alla batteria e Lorenzo Fuzica alle percussioni. Anche in questa edizione, il Circolo Lucca Jazz aps, quale co promoter del Festival insieme al Comune di Montecarlo, con la direzione artistica del M°. Marco Cattani, si è impegnato ad offrire una manifestazione musicale densa, con interpreti di grande ed indubbio valore artistico, a cui va tutto il nostro ringraziamento insieme a quello degli appassionati di jazz, per la loro disponibilità ed amicizia che continuano a nutrire per questa nostra storica Associazione jazzistica così da rendere sicuro il gradimento del vasto pubblico che, anche quest’anno, non mancherà a Montecarlo, vanto dell’intero territorio lucchese e della Toscana tutta per il suo celebre vino.