È stato approvato il progetto definitivo per l’estensione della rete fognaria in via per Corte Rocchetti e in via Torre a Porcari in convenzione con Acque Spa.

Il progetto prevede anzitutto il potenziamento della rete fognaria esistente e la sostituzione di un tratto di condotta idrica di distribuzione, compresi gli allacci di utenza, su via per Corte Rocchetti fino all’incrocio con via Asciutti. Sarà quindi estesa la copertura esistente dal civico 12 di via Poggetto fino all’altezza del civico 36 di via Torre, dove sarà posto il nuovo pozzetto capofogna di progetto, con annessi gli allacci d’utenza.

Foto 2 di 2



La lunghezza della condotta fognaria sarà di 190 metri nel tratto delle vie Poggetto e Torre, mentre di circa 250 metri per il tratto di via per Corte Rocchetti.

Per quest’ultimo, oltre alla posa della rete fognaria, è prevista anche quella di una condotta idrica di distribuzione in ghisa sferoidale e il rifacimento degli allacci d’utenza richiesti in sostituzione di quella esistente e ormai vetusta.

L’opera dovrà essere completata e collaudata entro l’anno.