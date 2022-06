Trame indipendenti, Capannori partecipa alla serata finale del festival del cortometraggio

Capannori partecipa alla serata finale della sesta edizione del Festival internazionale del cortometraggio indipendente Trame indipendenti che domani sera (24 giugno) si svolgerà all’interno del Circolo Arci Alberone a Pisa e in diretta in altre sei sedi: Capannori, Cecina, Pietrasanta, Vecchiano, Vicopisano e Volterra. A partire dalle 21 nell’area verde dietro il municipio, nell’ambito della manifestazione ..Ma la notte sì! promossa dal Comune e organizzata da Leg Live Emotion Group il pubblico potrà vedere i 10 cortometraggi finalisti e votare on line il proprio cortometraggio preferito decidendo così il premio del pubblico. La serata è ad ingresso libero.

Il festival è realizzato in collaborazione con il Cinema Arsenale, il Centro Studi Commedia all’italiana, il Circolo Arci L’Ortaccio, la Casa del Popolo di Solaio e con il patrocinio dei Comuni di Pisa, Capannori, Vecchiano,Vicopisano e Volterra.