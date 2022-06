Successo della serata tra letteratura e storia al Caffè Bistot Chocolat & Coffee di Porcari

Venerdì scorso (24 giugno) la serata dedicata alla cultura e alla storia lucchese e non solo al Caffè Bistot Chocolat & Coffee di Porcari, ha incluso la presentazione di ben tre romanzi da parte dei rispettivi autori. Opere che per genere e argomenti, sono diversissime tra di loro ma accumunati dall’amicizia e la passione per la scrittura e per la lettura dei tre autori: la book trotter Liz Chester Brown con il suo Io sono una famiglia – Il gabbiano, la giallista Maria Borghini e Il principe sbagliato e il neurologo Riccardo Mazzocchio con Il tempo delle donne.

Il pubblico abituè delle serate promosse e realizzate dal locale cultore della storia e del vernacolo lucchesi, Giampiero Della Nina, si è subito dimostrato attento e curioso e ai tre ‘Amici per la penna’ presentati per l’occasione dalla Book Blogger Anna Borsarelli, sono state poste molte domande, promosse dagli interventi dell’esuberante Gino Concari, il quale insieme a Barbara Quiriconi, ha creato quest’interessante realtà, dove la storia, la letteratura, la curiosità e la voglia di passare una serata piacevole fuori casa, insieme ad amici vecchi e nuovi, si fondono alla musica, all’atmosfera serena e ai sorprendenti cocktails.