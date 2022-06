A Capannori in pagamento le agevolazioni tariffarie 2021 per le utenze domestiche

A Capannori sono in pagamento le agevolazioni tariffarie 2021 per le utenze domestiche grazie a risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale di cui beneficeranno 355 famiglie del territorio in base all’Isee, al numero dei componenti, alla presenza di persone con disabilità o formate da uno o più ultra sessantenni. Questi nuclei familiari riceveranno un contributo di 150 euro o di 75 euro, ed hanno ottenuto anche l’esenzione o la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

I contributi possono essere riscossi presso tutti gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena. In pagamento per il 2021 anche le misure anticrisi rivolte a disoccupati e cassaintegrati per il rimborso della tariffa rifiuti e delle rette scolastiche (asilo nido, mensa e trasporto) di cui beneficiano 12 famiglie.

Sempre relativamente allo scorso anno 367 famiglie hanno già beneficiato del fondo straordinario destinato ai nuclei di lavoratori dipendenti e assimilati per la tariffa rifiuti base (esenzione o riduzione del 40%).

“Anche per il 2021 molte famiglie del nostro territorio a basso reddito, numerose o con persone che hanno perso il lavoro, grazie alle risorse che abbiamo messo a disposizione, possono usufruire di agevolazioni tariffarie per il pagamento delle utenze domestiche o di rimborsi per la tariffa rifiuti e rette scolastiche – spiega il vice sindaco con delega alle politiche sociali Matteo Francesconi -. Per la nostra amministrazione sostenere le persone che si trovano in situazioni di difficoltà è una vera priorità. Confermiamo anche per l’anno in corso ed il prossimo anno il nostro forte impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione”.

Fino al 30 luglio è aperto il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche dell’anno 2023.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 luglio alle 24. Per le misure anticrisi è prevista la possibilità di beneficiare ulteriormente della misura presentando il rinnovo della domanda dal 01 agosto ed entro il 31 dicembre.

Le domande devono essere compilate su apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune www.comune.capannori.lu.it – servizi online raggiungibile tramite link accessibile tramite Spid, carta d’identità digitale e Carta nazionale dei servizi. Per supporto nella compilazione della domanda i cittadini potranno prendere appuntamento con l’apposito sportello al numero 0583 428252 oppure attraverso la mail sociale@comune.capannori.lu.it. Alla domanda deve essere allegato il documento di identità (salvo che l’istanza sia presentata tramite Spid o carta d’identità digitale o Carta nazionale dei servizi) e una fotocopia dell’ Iban dell’intestatario della domanda, qualora si richieda l’accredito su conto corrente.