“Una settimana fa la denuncia dell’ennesimo atto di vandalismo in via del Sesto a Badia Pozzeveri, con i detriti edili scaricati abusivamente per strada ad occupare gran parte della carreggiate, oggi l’amara constatazione che chi di competenza, nonostante il sollecito, ancora non è intervenuto”. A parlare è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Altopascio, Valerio Biagini.

“Ho percorso – dice – la stessa strada a distanza di una settimana e nulla è cambiato. Ma non si tratta di un nuovo caso di abbandono abusivo di detriti, ma degli stessi detriti che ho personalmente segnalato all’assessore competente. È vergognoso che nessuno sia ancora intervenuto. Avevo chiesto che la situazione fosse risolta a breve e lungo termine e invece, nonostante le rassicurazioni, non è stato fatto niente. La carreggiata è ancora ostruita creando disagi e potenziali pericoli per i cittadini”.

“Altopascio e gli altopascesi non si meritano tanta incuria e tanto disinteresse – conclude Biagini – È inutile impegnarsi in manifestazioni più o meno di rilievo per attirare forestieri se poi non si interviene per aiutare i propri cittadini, dando loro l’attenzione che meritano. E poi che immagine viene data agli avventori? Una cittadina abbandonata a se stessa, che può contare solo sulla buona volontà dei suoi cittadini e non su un’amministrazione comunale totalmente assente nelle cose che contano. Ci auguriamo che questo nuovo sollecito porti a un risultato se non definitivo almeno nell’immediato”.