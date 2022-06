…Ma la notte sì!, dieci prime visioni sul retro del palazzo comunale

...Ma la notte sì! è anche cinema: nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro, la manifestazione promossa dal Comune e organizzata da Leg Live Emotion Group, propone dal 20 al 31 luglio Estate Cinema con la proiezione di 10 film tra cui alcuni in prima visione. Un’ulteriore proposta culturale con svago e relax, opportunità per guardare al grande schermo sotto le stelle i film più amati.

“Siamo soddisfatti di poter proporre anche per questa estate un cartellone cinematografico variegato e di qualità – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti – La rassegna infatti propone molte prime visioni che spaziano tra i vari generi cinematografici per soddisfare i vari gusti del pubblico. Un’occasione di intrattenimento che si inserisce nella manifestazione …Ma la notte sì! già in corso con importanti eventi musicali e di spettacolo che stanno riscuotendo grande successo”.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e alla cassa nelle sere di proiezione con posto unico a 7 euro e ridotto bambino (fino a 12 anni) a 5 euro.

Dal 20 i film in programma sono Lightyear – La vera storia di Buzz; Corro da te; Dr.Strange nel multiverso della follia; Diabolik; Il sesso degli angeli; Ennio; Assassinio sul Nilo, Jurassic World: il dominio; Belfast e Top Gun: Maverick.

Informazioni su www.legsrl.net e 392.4308616.

Radio Stop è la radio media partner di …Ma la notte sì!