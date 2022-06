Novy Mir, ad Artemisia il nuovo romanzo di Enzo Guidi

Domani (28 giugno) alle 18 ad Artemisia si terrà la presentazione del romanzo Novy Mir – Mondo nuovo di Enzo Guidi. Introdurranno la docente Lisa e Luciano Luciani. A coordinare l’incontro, invece, Gianni Quilici.

“E’ un romanzo avvincente – ha scritto Quilici – che crea subito dall’inizio una tensione narrativa, uno sviluppo avventuroso, una conclusione imprevedibile e aperta, che suscita il desiderio di leggere il romanzo anche semplicemente come pura storia. Un romanzo complesso a partire dal protagonista, Riccardo Bruni, nevrotico e lucidissimo nel suo perenne interrogarsi, poetico e indifeso, che viene inghiottito e, per certi versi, manipolato da una organizzazione russa potentissima e misteriosa sulla base di una promessa: il successo planetario di alcuni dei suoi romanzi”.

“E’ un romanzo anche filosofico – proseggue – di una filosofia tanto antica quanto contemporanea, che in Novy Mir si spinge oltre: sperimentare la possibilità per un uomo di assimilare una coscienza vegetale, sentire e sentirsi, cioè, come se si incarnasse in una pianta. E’ quindi anche un romanzo originale, perché ci trasporta da un possibile incubo kafkiano dell’oggi ad una possibile utopia: allargare la nostra coscienza, oltre l’umano, in cui l’individuo perde la sua centralità sapendo di essere vita nella vita. E’ infine un romanzo scritto con lo stile di un vero scrittore – conclude Quilici – onirico e realistico, tenero e sarcastico, tagliente e fluente”.