Percorsi della disabilità, istruzioni per l’uso: ecco dove scaricare il vademecum

È stato partecipato l’incontro di presentazione del vademecum Percorsi della disabilità: istruzioni per l’uso promosso dalla garante per le persone con disabilità del Comune di Capannori, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Azienda Usl Toscana nord ovest svoltosi ieri (27 giugno) nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia.

L’opuscolo contiene informazioni sulle procedure per l’accertamento sanitario della disabilità, i benefici sanitari, sociali e integrati (sociosanitari), gli interventi residenziali o semiresidenziali, inclusione scolastica e lavorativa, con tutte le modalità per accedervi e i recapiti cui rivolgersi con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi e ai benefici a tutte le famiglie con persone con disabilità. All’iniziativa, apertasi con i saluti del sindaco Luca Menesini, hanno partecipato Luigi Rossi, negli ultimi anni direttore della zona distretto Piana di Lucca Asl Toscana nord ovest, Tina Centoni, garante dei diritti delle persone con disabilità, Carla Marchiò, coordinatore dei servizi socio-sanitari della non autosufficienza del Comune di Capannori, Fabiana Orsi, responsabile dell’unità funzionale assistenza sociale distretto Piana di Lucca Asl Toscana nord ovest, Sara Madrigali (funzionaria della Regione Toscana), Giovanni Mastria, consulente legale, Franco Antonio Salvoni, medico.

All’iniziativa è intervenuto (in collegamento) anche Massimo Toschi presidente onorario del Movimento Shalom e una delle figure storicamente impegnate per i diritti per la disabilità. Le conclusioni dell’incontro, moderato dall’assessora alla disabilità e ai diritti Serena Frediani, sono state affidate al vice sindaco con delega alle politiche sociali Matteo Francesconi.

Il vademecum Percorsi della disabilità: istruzioni per l’uso è scaricabile dal sito del Comune (clicca qui).