Conto alla rovescia per il Luglio altopascese: venerdì l’inaugurazione

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il Luglio altopascese: tutto pronto per l’inaugurazione, fissata per venerdì (1 luglio), quando, oltre al ricco cartellone di eventi, tornerà anche il Luna Park in piazzale Aldo Moro.

L’inaugurazione ufficiale sarà alle 21, ma già alle 18 si potrà partecipare all’escursione organizzata da Natura di Mezzo Tramonto in Sibolla, alla riserva naturale del lago (offerta libera. Per info e prenotazioni: naturadimezzo@gmail.com; 338. 6553603). Dalle 19, cene, aperitivi e street food nel centro di Altopascio con la serata a cura del Centro commerciale naturale e alle 21 doppio evento: in piazza della Magione suoneranno i Killer Queen, cover band del gruppo inglese famosa in tutta Europa, mentre in piazza Tripoli appuntamento con il MamaMia in Tour per una notte a tutto divertimento. Nel fine settimana poi la festa si sposta a Spianate dove una serata d’altri tempi chiamerà a raccolta i cittadini per una cena sotto i fiori, in via Mazzei, dalle 20,30 (prenotazione obbligatoria ai numeri: 347.2962616; 366.5060267).

“Siamo emozionati per questo ritorno in grande stile – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio, l’assessore alle attività culturali, Alessio Minicozzi, e l’assessore alle attività commerciali, Adamo La Vigna -. Siamo orgogliosi della sinergia e del clima di grande collaborazione che abbiamo respirato mentre organizzavamo questo calendario così ricco: un’onda di energia che ha coinvolto i Centri Commerciali Naturali di Altopascio e Spianate, i negozi, le associazioni del territorio. Torna l’estate ad Altopascio e torna il divertimento, la gioia dello stare insieme e del vivere il nostro mondo”.

Il programma

Dopo la giornata inaugurale, il calendario prosegue sabato 2 luglio alle 16 al laghetto del Valico con la festa organizzata dall’associazione sportiva Il Valico. Una giornata arricchita dalla gara di pesca per bambini dagli 8 agli 11 anni, guidati da istruttori specializzati.

Domenica 3, dalle 19, a Spianate ci sarà la Serata d’altri tempi, la seconda edizione della festa della frazione organizzata dal Centro commerciale naturale di Spianate. Dalle 18, sempre a Spianate, ci sarà anche la mostra di pittura del gruppo dei pittori altopascesi e poi ancora musica e intrattenimento per tutta la sera.

Il programma continua martedì 5, alle 21, in piazza Ospitalieri, prima serata pedagogica curata dal settore scuola, sociale e servizi educativi. Il titolo dell’incontro è Sopravvivere con un adolescente in casa e sarà presente Anna Oliverio Ferraris.