In San Giusto l’ultimo saluto a Emi Stefani: a Porcari è lutto cittadino

Porcari si spenge per un ultimo e rispettoso saluto a Emi Stefani, scomparso ieri (28 giugno) all’età di 92 anni. Il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ha infatti proclamato per domani (30 giugno) il lutto cittadino, in concomitanza con il funerale che si terrà nella chiesa di San Giusto alle 15. È qui che l’intera comunità potrà dare un ultimo addio al cofondatore della Sofidel e alla sua idea di imprenditorialità sempre attenta al fattore umano.

“C’è tanta verità nell’affetto che chi ha conosciuto Emi Stefani sta esprimendo in queste ore. Un sentimento così denso che si può quasi toccare, in paese – scrive in un post il primo cittadino -. Ho pensato a lungo ieri sera, leggendo i vostri e nostri ricordi, storie personali e bellissime di umanità e grandezza. Storie di lavoro e persone. C’è bisogno di dare spazio a tutto ciò che unisce una comunità, e la scomparsa del più grande imprenditore di Porcari ci riscopre insieme nella gratitudine e nella stima. Ecco perché ho deciso di proclamare per domani il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici, saracinesche abbassate e un momento di raccoglimento in ogni luogo di lavoro per salutare idealmente Emi Stefani e dirgli grazie per aver creduto in questo paese. La forza di Emi di pioniere sarà la nostra eredità, rimarrà con noi e sarà sempre da esempio”.