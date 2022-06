Porcari, la regina delle preferenze Menchetti potrebbe essere la vice di Fornaciari

C’è grande attesa, a Porcari, per la prima seduta del nuovo consiglio comunale, convocata per domani (30 giugno) alle 21. Di certo c’è che il quinquennio del Fornaciari bis vedrà sedersi tra i banchi della maggioranza due veri e propri pezzi da 90 del primo mandato: Roberta Menchetti, ex capogruppo e assessora al bilancio e alla cultura, forte di un bottino da 297 preferenze, e l’ex assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Franco Fanucchi che, con le sue 293 preferenze, avrà senz’altro un ruolo in prima linea.

Ma dal palazzo di piazza Felice Orsi bocche cucite sulla squadra di giunta che Leonardo Fornaciari intende ufficializzare domani proprio nel corso della seduta consiliare, di fronte ai consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Tradizione della vigilia vuole, tuttavia, che si ipotizzino alcuni nomi nel sempreverde azzardo giornalistico del totogiunta. Se è pressoché certo che Fornaciari non vorrà fare a meno dell’esperienza amministrativa di Menchetti e Fanucchi, ancora non è chiaro se la distribuzione delle deleghe ricalcherà quelle della prima consiliatura o spariglierà le carte. I due potrebbero scambiarsi i ruoli politici ricoperti finora: Fanucchi potrebbe essere il nuovo capogruppo di Viviamo Porcari e Menchetti la nuova vicesindaca.

Stando ai voti ricevuti il 12 giugno, dovrebbero entrare in giunta anche Susy Rovai (263 preferenze) e Michele Adorni (245 preferenze), due volti nuovi. Alla prima potrebbero essere assegnate le deleghe allo sport e al sociale, mentre al secondo quelle al commercio e alla scuola.

È molto probabile che il primo cittadino, inoltre, tenga per sé la delega all’urbanistica e alla sicurezza, temi ai quali è da sempre vicino. I prossimi cinque anni, infatti, dovrebbero essere contraddistinti da adozione e approvazione di piano strutturale e piano operativo, così come dall’arrivo dell’attesa caserma dei carabinieri a Porcari. Bene farebbe inoltre Fornaciari a tenere per sé la delega ai bandi europei in tempi di gestione dei fondi del Pnrr.

Per la presidenza del consiglio comunale, ruolo in precedenza ricoperto da Francesca De Toffol, potrebbe essere proposta all’attenzione dell’assise la candidatura di Eleonora Lamandini, ex assessora a scuola e commercio. Se il modello sarà quello del primo mandato, infine, verranno assegnate deleghe a tutti i consiglieri di maggioranza, e quindi anche a Serena Toschi, Simone Giannini (che potrebbe veder confermate quelle al Padule e alla digitalizzazione) e al giovanissimo Tommaso Andreotti.

Nei banchi del gruppo di minoranza La Porcari che vogliamo siederanno, oltre alla candidata sindaca Barbara Pisani, in pole position per il ruolo di capogruppo, anche Massimo Della Nina (recordman di preferenze con 379 voti), il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Giannoni (343 voti) e Diego Giannini (227 voti).