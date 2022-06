31 dischi di platino e 4 dischi d’oro, a Capannori arriva Irama

31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni. Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, arriva a Capannori domani (1 luglio) all’Area verde, data prodotta e distribuita da Vivo concerti.

Dopo il successo al 72esimo Festival di Sanremo con Ovunque sarai classificatosi alla quarta posizione, secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino, il 25 febbraio il cantante toscano pubblica il nuovo album Il giorno in cui ho smesso di pensare (disco d’oro): un progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.

I biglietti per le date estive di Irama sono disponibili su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.