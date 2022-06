Altopascio perde un pezzo di storia. Dopo quasi 40 anni di attività, 38 per la precisione, chiude la storica panetteria Berra & Toci di via Gugliemo Marconi. I titolari, Enrica Berra e Alberto Toci, oggi (30 giugno) hanno salutato la propria clientela con un rinfresco e da domani si godranno la pensione.

Una giornata di festa in cui tanti, tantissimi clienti si sono recati ad Altopascio per dimostrare tutto il proprio affetto verso Alberto ed Enrica e per fare le ultime compere in bottega, dal pane fino agli ottimi salumi e formaggi.







Un punto vendita che ha fatto la storia della cittadina del Tau: la panetteria, infatti, nasce nel 1956 ed è gestita da Enrica e Alberto dal lontano 1 gennaio del 1984. Ogni altopascese ha in qualche modo un ricordo legato alla panetteria Berra & Toci: intere generazioni di studenti, per esempio, sono cresciute mangiando la buonissima schiacciata della bottega situata proprio dietro la scuola, con i proprietari sempre pronti ad accoglierti con un sorriso. Una panetteria in cui ogni cliente si sentiva a casa, un punto di ritrovo in cui fare una chiacchierata e scambiare anche qualche sfottò sul calcio con Alberto, super tifoso della Fiorentina.







Oggi, tra emozioni e lacrime, Enrica e Alberto hanno chiuso un capitolo importante della propria vita: “Ringraziamo di cuore tutti i nostri clienti – salutano commossi -. Una clientela speciale, unica, e lo testimonia la numerosa e calorosa presenza di oggi in occasione del nostro ultimo giorno in bottega. Grazie”.

Anche la sindaca Sara D’Ambrosio ha fatto tappa in panetteria per salutare la storica attività altopascese: “Dopo 38 anni di onorato e appassionato servizio Alberto e Enrica vanno in pensione e lasciano l’attività: la bottega storica del nostro paese, il mio punto di riferimento durante la scuola per quelle merende indimenticabili. Per me e per tutti noi altopascesi molto più di una panetteria. La bottega Berra&Toci, in via Marconi, è sempre e solo stata casa: loro, con amore, dedizione, ascolto e presenza, hanno incarnato il senso più vero e più alto di quello che rappresenta un negozio di vicinato. Un luogo della comunità e per la comunità. Complimenti a voi e che ora abbia inizio questa nuova fase della vostra vita!”.

La bottega diventerà uno studio della figlia Lara, logopedista.