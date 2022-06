Montecarlo, fuori il bando per richiedere il contributo affitto

A Montecarlo è aperto il bando per l’erogazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022. Le domande possono essere presentate fino al 30 luglio agli uffici comunali.

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i contributi secondo quanto disposto dal bando e dalla normativa in materia e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui la residenza anagrafica nel Comune di Montecarlo (nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo) e un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato.

La graduatoria, sarà distinta in fascia A e fascia B. L’inserimento nella fascia A deriva da un valore Ise uguale o inferiore a 13.619,58 euro (corrispondente a due pensioni minime Inps) e a un’incidenza del canone di locazione sul valore Ise non inferiore al 14%. L’inserimento nella fascia B deriva da un valore Ise compreso tra 13.338,26 e 29.545,98 euro e un’incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 24%. Il valore Ise, in corso di validità, deve essere riferito all’anno 2022.

“Un sostegno importante – commenta l’assessora alle politiche sociali Simona Pieretti – che ci permette di stare vicino alle famiglie più bisognose della nostra comunità già fortemente colpite da 2 anni di covid e di lock down e aggravate dagli aumenti di luce, gas, carburante e generi alimentari degli ultimi mesi”.

Oltre al contributi affitti, il Comune di Montecarlo ha di recente erogato un bonus sociale idrico.