Dopo due anni di stop causa pandemia, tornano le serate pedagogiche del Luglio altopascese, una piccola rassegna nella rassegna estiva per eccellenza della cittadina del Tau. Tre appuntamenti gratuiti di grande qualità, promossi dal Comune di Altopascio nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero bando politiche per la famiglia Seconda stella a destra e organizzati da Zefiro società cooperativa sociale in collaborazione con gli altri partner IC Altopascio e Cooperativa La Luce, per intercettare anche un pubblico più “colto”, interessato ad approfondire rapporto genitori – figli. Le date sono il 5, il 19 e il 26 luglio, alle 21, in piazza Ospitalieri.

Tre occasioni preziose per i genitori, i nonni, gli zii, gli insegnamenti e i cittadini tutti per acquisire informazioni e per confrontarsi con esperti di fama nazionale. Durante gli eventi sarà inoltre possibile acquistare i libri degli autori, grazie alla presenza della Libreria Mondadori Bookstore Altopascio.

Il programma. Le serate iniziano martedì (5 luglio) con l’evento Sopravvivere con un adolescente in casa. Sarà presente Anna Oliverio Ferraris, scrittrice, psicoterapeuta e professore ordinario di psicologia dello sviluppo all’Università della Sapienza di Roma. Oliviero Ferraris è anche autrice di saggi, articoli scientifici, testi narrativi e scolastici sull’educazione e le famiglie. Giocare con niente è il titolo della seconda serata, il 19 luglio con Antonio Di Pietro, pedagogista ludico, docente dell’Università di Firenze e presidente del Cemea Toscana. La sua attenzione è rivolta all’educazione attiva all’aperto e all’apprendere con il divertimento per ascoltare la voce dei bambini attraverso il loro giocare. La terza ed ultima serata sarà martedì 26 luglio con La nostra famiglia ribelle. Il titolo riprende il libro di Gaia Rota e Michele Cattaneo, che saranno presenti ad Altopascio per raccontare le “quotidiane emozioni e straordinarie tradizioni” sulla propria esperienza di genitori e sul mondo delle famiglie allargate. Rota e Cattaneo sono inoltre autori del blog La Tenda in Salotto, contando 79mila follower su Instagram.

La partecipazione è gratuita. Per ulteriori info: agenziaformativazefiro@gmail.com 0583/1386251 e 344/2270525.