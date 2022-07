San Colombano, inaugurano gli impianti sportivi rimessi a nuovo

Martedì prossimo (5 luglio) alle 20,30 all’oratorio di San Colombano, in via delle Ville, è in programma l’inaugurazione degli impianti sportivi e del centro di aggregazione dopo gli interventi di riqualificazione e di nuova realizzazione realizzati dalla parrocchia di San Colombano su area di sua proprietà con il contributo del Comune, nell’ambito di un bando rivolto ai soggetti del “privato sociale” per la realizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione di luoghi di comunità, spazi di aggregazione e beni comuni ed un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Al taglio del nastro interverranno il sindaco, Luca Menesini e il parroco di San Colombano Don Damiano Pacini.

In via delle Ville, nell’area di fronte alla chiesa, è stato riqualificato il campo da calcetto esistente e sono stati realizzati un campo da bocce regolamentare e un campo polivalente che contiene un campo da basket e un campo da pallavolo. Nell’area verde sono stati riservati spazi comuni, è stato realizzato un parco giochi e sono state messe a dimora essenze vegetali. Realizzati anche camminamenti che collegano l’accesso con i campi da gioco e le aree a verde. Tutti gli spazi inoltre sono stati dotati di un nuovo impianto di illuminazione. Riqualificato anche il centro di aggregazione.